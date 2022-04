Pluto TV: da domenica si accende il canale Got Game

Da domenica 10 aprile su Pluto TV arriva Got Game: il primo canale italiano dedicato al gaming

Su Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) completamente gratuito di Paramount – si accende Got Game, il primo canale italiano dedicato al gaming in onda 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a partire da domenica 10 aprile. Scopriamo tutto ciò che ci attende!

Cos’è Pluto TV?

Pluto TV, società di Paramount, è il principale servizio di streaming televisivo gratuito a livello mondiale. Esso offre centinaia di canali lineari in diretta e migliaia di titoli on-demand a un pubblico di oltre 64 milioni di utenti. Il servizio pluripremiato cura una gamma diversificata di canali e offre film, serie TV, sport, news, lifestyle e molto altro in diverse lingue. È possibile accedere facilmente a Pluto TV e riprodurlo in streaming su dispositivi mobile, web e TV connesse ad internet. Con sede a Los Angeles, la crescente presenza internazionale di Pluto TV si estende su tre continenti e 26 paesi.

Pluto TV è accessibile, gratuitamente e senza registrazione, via browser all’indirizzo www.pluto.tv, attraverso la App per Android e iOS, e su tutte le principali Smart TV, come Samsung Tizen, LG Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV e Chromecast. Inoltre, 10 canali di Pluto TV sono anche presenti su Samsung TV Plus. Sky Media è la principale concessionaria in Italia per Pluto TV.

Got Game: il nuovo canale dedicato al gaming su Pluto TV

Got Game soddisferà i più esigenti fan del gaming con centinaia di ore di contenuti gratuiti tra programmi su videogiochi, anime, produzioni originali condotte da esperti e-gamer e cosplayer, prodotti tecnologici e approfondimenti sui più importanti protagonisti del settore. L’offerta si arricchirà con feed live dei più famosi tornei di eSport, live streaming con i migliori gamer e influencer italiani e un’ampia copertura delle principali vetrine mondiali dedicate ai gamer.

Ad inaugurare il nuovo canale, in programmazione in prima TV arriva la serie PlayerZ, sketch comedy in 10 episodi sul mondo del gaming, in onda dal 10 aprile. La serie, scritta e diretta da Matteo Branciamore e Giorgio Croce Nanni, è la prima produzione originale di Got Game. Racconta la storia di Marco e Ludovico, due vicini di casa di 17 e 21 anni, appassionati di videogame. I due sognano di aprire un canale Twitch e diventare streamers professionisti, ma il loro debutto social viene posticipato di continuo in attesa del giorno perfetto, che sembra non arrivare mai! Le vicende dei due amici si svolgono sempre mentre giocano ai videogiochi: parlano, mangiano, “studiano”, interagiscono con altre persone, litigano, si confidano e riflettono sui grandi temi della vita (a modo loro). Tutto parte dal gioco, e tutto torna sempre lì, al gioco.

Cosa ne pensate di Got Game, l'ultima novità di Pluto TV? Conoscevate questa piattaforma?

