Vivo Executive Director: la nuova figura professionale

Vivo affida il ruolo di Executive Director a Daniele De Grandis, per portare il brand ad un livello superiore. Vediamo assieme come

Dopo aver posto solide basi nel suo primo anno e mezzo di attività in Italia, vivo, quinto brand al mondo di smartphone, annuncia l’ingresso di Daniele De Grandis nel ruolo di Executive Director di vivo Italia con l’obiettivo di contribuire, grazie alla propria pluriennale esperienza, all’ulteriore crescita del brand sul territorio italiano.

“La rilevante esperienza e la solida conoscenza di Daniele De Grandis del mondo della telefonia rappresenta un indubbio valore per vivo Italia. Abbiamo progetti importanti e siamo sicuri che Daniele, insieme al team in continua crescita in Italia, contribuirà in maniera concreta all’espansione del brand seguendo i principi di una crescita sana e costante che contraddistinguono la filosofia di vivo nel mondo”

– ha dichiarato Vincent Xi, Presidente di vivo Italia.

Vivo Executive Director: i contributi precedenti

Daniele De Grandis, nato a Rieti nel 1965, ha iniziato il proprio percorso nel mondo della telefonia mobile nel 1993, nel nascente mercato degli smartphone. Prima di ricoprire il ruolo di Executive Director per l’Italia e la Svizzera di Huawei, nel 2011, Daniele De Grandis è stato a capo di HTC Italia contribuendo allo sviluppo del brand sul territorio nazionale. La sua lunga carriera unita a una spiccata attitudine al business e alla passione per la tecnologia, l’ha portato a ricoprire ruoli importanti all’interno di aziende multinazionali come Nokia, Ericsson, Sony Ericsson e Motorola, fino alla più recente esperienza in Oppo come Executive Director fino al 2020.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di vivo, un brand solido che ha già raggiunto importanti traguardi anche in Italia. Con la mia conoscenza del mercato e l’esperienza del team di vivo Italia, avrò modo di continuare il percorso di crescita del brand. Da appassionato e da grande conoscitore del mercato della telefonia mobile nel mondo e in Italia, sono convinto che vivo abbia tutte le caratteristiche per diventare una realtà rilevante nel mondo degli smartphone e non solo”

— ha dichiarato Daniele De Grandis, Executive Director di vivo Italia.

Daniele De Grandis riporterà direttamente a Vincent Xi, Presidente di vivo Italia, e sarà principalmente responsabile dello sviluppo delle operatività del business di vivo in Italia.

