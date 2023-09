Old Dads: il trailer della commedia sui padri boomer

Il celebre stand up comedian Bill Burr esordisce alla regia con un film che debutta in streaming su Netflix il 20 ottobre, insieme a Bokeem Woodbine e Bobby Cannavale: ecco trailer e trama di Old Dads

Bill Burr è uno dei più famosi stand up comedians americani, con una comicità ruvida e irriverente che sempre più spesso prende di mira senza troppi giri di parole, e senza paura di risultare offensivo, certi valori fondanti del politically correct odierno, per non parlare di woke culture e similia. Molti dei suoi show sono disponibili in streaming su Netflix e, dopo essere stato attore in svariate commedie (tra le quali Corpi da reato, Una notte in giallo, Daddy’s Home e Il re di Staten Island), sta per debuttare su Netflix con il primo film che, oltre ad interprete, lo vede anche regista. Si intitola Old Dads, e per il momento viene descritto così nella sinossi ufficiale:

Tre migliori amici che diventano padri più avanti con l’età si trovano a litigare con presidi di asili, CEO millennial e tutto quello che è stato creato dopo il 1987.

Il trailer e la trama di Old Dads, su Netflix dal 20 ottobre

Come potete vedere dal primo divertente trailer ufficiale del film, quello della paternità, in Old Dads, è un pretesto per raccontare la storia di tre di quelli che i giovani di oggi amano apostrofare come boomer. Tre uomini che vengono da un’altra cultura alle prese con una realtà nella quale fanno fatica a trovare posto, dominata com’è – giusto o sbagliato che sia – dalle istanze, dai modi, dalle regole e dal pensiero dei Millennials e della Generazione Z. Old Dads è un film che, disponibile in streaming su Netflix dal 20 ottobre prossimo, siamo inclini a pensare farà più che divertire, aprendo anche, forse, anche dei dibattiti accesi.

