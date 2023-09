EA Sports FC 24: annunciata la tracklist ufficiale

Annunciata la tracklist ufficiale di FC 24; scopriamo quali saranno le canzoni che ci accompagneranno fra una partita e l’altra

Electronic Arts Inc. ha rilasciato la soundtrack ufficiale di EA SPORTS FC 24, che definisce una nuova era per le musiche del Gioco Più Bello del Mondo. La colonna sonora presenta brani di artisti di livello mondiale, sia famosi sia emergenti, che ispireranno i giocatori in EA SPORTS FC 24. Con oltre 100 artisti provenienti da tutto il mondo e una selezione di generi senza precedenti, l’ampia tracklist include una serie di star a livello globale, da Major Lazer a The Blessed Madonna fino ai The Rolling Stones. Tra le altre superstar figurano il vincitore di svariati BET, MOBO, MTV Europe e Q Award Stormzy, il plurivincitore di dischi di platino Jack Harlow, il vincitore dei Grammy Baby Keem con il 17 volte vincitore dei Grammy Kendrick Lamar e la vincitrice dei Latin Grammy Award Karol G.

Non solo: la soundtrack comprende inoltre il rapper multi-Diamond Ninho ft. Central Cee, vincitore di due Ivor Novello Award, nonché artisti emergenti come il cantante pop indiano King, il gruppo indie rock The Last Dinner Party, l’artista nigeriano Obongjayar e il rapper KayCyy, oltre a raccogliere brani inediti del produttore Barry Can’t Swim ft. Surya Sen, Michaël Brun e molti altri. Ogni brano e artista rappresentano l’ambizione di EA SPORTS di creare un panorama sonoro veramente internazionale, che definisca la natura globale del calcio e delle influenze musicali. Così come la potenza di stili di gioco unici come il calcio totale e il calcio spettacolare tipico del Brasile trascendono i continenti, anche gli stili musicali Afrobeat, Reggaeton e Grime possono farlo.

FC 24: le parole dei protagonisti sulla nuova tracklist

Steve Schnur, Worldwide Executive and President of Music for Electronic Arts, afferma:

La premiere di EA SPORTS FC 24 presenta la migliore colonna sonora a livello globale, che si basa sull’innovazione e sull’autenticità come mai prima d’ora. Abbiamo curato ogni dettaglio per un’esperienza di gioco che celebra la diversità e la scoperta attraverso nuova musica e artisti che sfidano i generi, cancellano i confini, creano cultura calcistica e alimentano la vita di questo sport. È il prossimo capitolo del Gioco Più Bello del Mondo, accompagnato dalla musica come mai prima d’ora.

I Meduza, a loro volta, hanno dichiarato:

Abbiamo trascorso innumerevoli ore a giocare ai videogiochi, sia da bambini che ora. Vedere la nostra musica nella colonna sonora di FC 24 è un sogno che si avvera: il Gioco Più Bello del Mondo offre ai giocatori un’esperienza autentica e siamo orgogliosi di farne parte. Non vediamo l’ora di divertirci giocando ascoltando Phone!

