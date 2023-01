Kevin Spacey riceve la Stella della Mole alla carriera a Torino

Kevin Spacey, già in città da alcuni giorni, ha tenuto l’attesa masterclass al Museo Nazionale del Cinema di Torino, ha ricevuto ieri, 16 gennaio, la Stella della Mole, ambito riconoscimento alla carriera cinematografica. L’attore, prima di accettare il premio, ha ringraziato il Museo del Cinema di Torino senza mezzi termini, riconoscendo di “aver avuto le p***e” di invitarlo. Infatti, nonostante siano passati cinque anni da quando la sua carriera ha subito una pausa forzata a causa delle accuse di molestie sessuali e nonostante il processo a suo carico si sia concluso con una assoluzione, Kevin Spacey resta ostracizzato da Hollywood.

Dopo la bufera mediatica dalla quale è stato travolto in questi anni, Spacey ha deciso di accettare il premio, ringraziando – come accennato – l’istituzione del Museo Nazionale del Cinema di Torino e il suo direttore, Domenico De Gaetano, al quale sono state riservate queste parole.

Dandomi questo premio stanno compiendo una forte difesa dei risultati artistici e, per questo, dovrebbero essere applauditi. Voglio semplicemente dire quanto sono grato nei confronti dei miei amici e dei miei colleghi, e per gli amici degli amici e per i colleghi che hanno preso un volo per essere qui stanotte. Sono commosso dalla vostra presenza.