Kevin Spacey: il ritorno in un nuovo film di Franco Nero

Kevin Spacey, per la prima volta dopo i guai giudiziari e l’ostracismo di Hollywood, torna alla recitazione nel nuovo film di Franco Nero “L’uomo che disegnò Dio”

Dopo i noti guai giudiziari, conclusisi con una assoluzione, Kevin Spacey ha fatto molta fatica per ritrovare un posto nel cinema. Nonostante l’innegabile talento e i numerosi riconoscimenti, molti non hanno avuto il coraggio di scritturare l’attore il cui nome è, e probabilmente resterà, legato a infamanti accuse. Mentre molti altri hanno avuto paura, il regista italiano Franco Nero ha deciso di dare una possibilità a Kevin Spacey, che tornerà in un nuovo film girato a Torino: L’uomo che disegnò Dio.

Il grande attore americano, 63 anni, due Oscar e una carriera leggendaria e camaleontica, parla dunque per la prima volta dopo cinque anni. Anni lunghissimi in cui è finito sotto processo travolto dal movimento #MeToo, processato per molestie sessuali ed è stato messo al bando da Hollywood. Ridley Scott arrivò a cancellarlo da Tutti i soldi del mondo a riprese già finite e rigirò il film da zero con Christopher Plummer. Spacey venne cacciato anche da House of Cards in cui aveva il ruolo di protagonista, con la conseguenza di fare naufragare la serie. Ora l’ostracismo sembra essere finito. L’uomo che disegnò Dio ha riportato l’attore al cinema e gli ha dato la forza di ricominciare.

Kevin Spacey: un nuovo film ed altri all’orizzonte

La carriera di Kevin Spacey potrebbe dunque trovare un nuovo slancio. In vista ci sarebbero 3 o 4 film, tra cui Once upon a Time in Croatia sul presidente croato Franjo Tudjman, Peter Five Eight, Control. Spacey, che lunedi 16 gennaio terrà una masterclass al Museo del Cinema di Torino, ha esternato le sue emozioni per i futuri progetti.

L’uomo che disegnò Dio, prodotto in collaborazione con RaiCinema, uscirà nelle sale a febbraio, preceduto da un’anteprima a Roma il 18 gennaio 2022. Nel cast anche l’attrice premio Oscar Faye Dunaway, Massimo Ranieri, Stefania Rocca. Accanto a Nero che interpreta un professore non vedente, Spacey interpreta un commissario che arresta un presunto molestatore e poi lo scarcera perché innocente. Un ruolo piccolo ma significativo, perché segna il ritorno di un grande talento al cinema.

Come tutti gli attori, vado dov’è il lavoro. Ma a dire la verità è stata la decisione di Franco Nero di scritturare proprio me a farmi accettare la proposta. Ha avuto coraggio, mentre tanti altri hanno avuto paura. La mia gratitudine per lui sarà per sempre.

Con queste parole l’attore statunitense ha ringraziato il regista italiano, confermando altresì di voler proseguire il suo impegno sul grande schermo. Un nuovo film potrebbe dunque dare una seconda chance a Kevin Spacey.

