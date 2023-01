Bookbeat: cos’è e come si usa il nuovo servizio di abbonamento per audiolibri

In questo articolo scopriremo cos’è e, soprattutto, come si usa il nuovo servizio digitale di abbonamento per audiolibri Bookbeat

Iniziamo dalle basi, Bookbeat è un nuovo servizio di abbonamento digitale per audiolibri. Tramite questo servizio è possibile ascoltare direttamente dall’App su cellulare o tablet tutti gli audiolibri disponibili. La tariffa mensile è fissa, si paga un mese alla volta e si può cancellare l’abbonamento quando lo si desidera. Con un abbonamento mensile è possibile usufruire, all’interno del mese, di un numero illimitato di audiolibri.

Com’è nato Bookbeat?

Nel 2015 Bonnier Books, azienda editoriale leader in Europa, ha riunito un team di innovatori digitali e amanti della letteratura per realizzare un nuovo servizio che potesse essere centrale nel mercato di audiolibri. Sicuramente mossi da curiosità e profondo impegno verso i clienti, hanno realizzato BookBeat.

Quanto costa Bookbeat?

Dopo il periodo di prova gratuita con ascolto e lettura illimitati, il tuo abbonamento diventerà automaticamente l’abbonamento a pagamento che hai scelto quando hai creato l’account. Puoi scegliere fra tre pacchetti quello più conveniente per te. Il nostro account Basic a 6,99 EUR/mese ti permette di ascoltare fino a 20 ore al mese. Con l’account Standard a 9,99 €/mese puoi ascoltare fino a 50 ore al mese e con l’account Premium a 14,99 €/mese hai 100 ore al mese. Puoi passare da un pacchetto all’altro quando vuoi. Puoi aggiungere altri utenti a 4,99 €/mese qualunque sia il pacchetto che scegli.

Come funziona il Family Account?

Con un family account si permette a un massimo di cinque persone che vivono insieme di condividere lo stesso account BookBeat. Paghi solo 4,99 € al mese per ogni profilo aggiunto. Per iniziare a usare il family account devi solo accedere al tuo account, poi da lì puoi facilmente aggiungere o rimuovere profili. Appena avrai aggiunto il profilo all’account, sarete in grado di ascoltare nello stesso momento e tutta la famiglia potrà salvare i propri libri e visualizzare il proprio archivio. Ogni profilo può ascoltare il numero di ore incluse nel pacchetto.

Modalità di abbonamento

Oltre alla possibilità di sfruttare i primi 30 giorni di prova gratuita, sono disponibili tre diversi piani di abbonamento:

BookBeat Basic: puoi utilizzare fino a 20 ore al mese

puoi utilizzare fino a 20 ore al mese BookBeat Standard: hai accesso a 50 ore al mese

hai accesso a 50 ore al mese BookBeat Premium: ottieni 100 ore di ascolto e lettura

Qui la pagina per abbonarsi ed iniziare la prova gratuita di 30 giorni. Ovviamente si ha sempre accesso a tutto il catalogo e si può ascoltare sia online che offline. I prezzi per i diversi tipi di abbonamento si trovano sulla pagina iniziale del sito web. Indipendentemente dal tipo di abbonamento scelto, si ha sempre la possibilità di aggiungere fino a 4 profili extra al proprio account. Ogni profilo può utilizzare la stessa quantità di ore incluse nel tipo di abbonamento.

Cosa ne pensate di questo nuovo servizio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.