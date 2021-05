Infinite: disponibile il trailer del film con Mark Wahlberg

Infinite è il nuovo film con Mark Wahlberg che sarà disponibile a giugno su Paramount+ e di cui è stato rilasciato il trailer

Infinite è il nuovo thriller d’azione diretto da Antoine Fuqua che vede protagonisti Mark Wahlberge Chiwetel Ejiofor. Il film sarà disponibile sulla piattaforma Paramount+ il 10 giugno e ci porta all’interno di un viaggio fantascientifico all’interno della mente del protagonista.

Infinite: trailer e sinossi del nuovo film con Mark Wahlberg

Per Evan McCauley (Mark Wahlberg), capacità che non ricorda di aver mai sviluppato e ricordi di posti che non ha mai visitato sono un tormento quotidiano. Abituato a curarsi da solo e sull’orlo di un esaurimento nervoso, viene salvato da un gruppo segreto che si fa chiamare Infinites e che gli rivela che i suoi ricordi sono reali, ma che appartengono a molteplici vite passate. Gli Infinites portano Evan nel loro mondo straordinario, dove pochi fortunati hanno il dono di rinascere con i ricordi e la conoscenza che hanno accumulato nel corso dei secoli. Con una serie di importantissimi segreti sepolti nel suo passato, Evan deve unire le proprie forze a quelle degli Infinites per sbloccare la sua memoria e garantire la salvezza dell’umanità, che uno del gruppo (Chiwetel Ejiofor) che minaccia di distruggere.