Far Cry 6: Ubisoft pronta mostrare il gioco su PS4 e Xbox One per evitare nuovi un nuovo “caso Cyberpunk 2077”

PS4 e Xbox One sono assolutamente pronte a far girare a dovere Far Cry 6 in base a quanto dichiarato da Ubisoft nelle ultime ore

Sebbene Far Cry 6 sfrutterà la potenza delle nuove console, Ubisoft non abbandonerà i milioni di proprietari esistenti di macchine da gioco risalenti alla scorsa generazione (alias Xbox One e PS4). La grafica impressionante del gioco in questione è stata una delle poche cose che si è distinta durante la rivelazione del gameplay del gioco venerdì. Ma una buona grafica può spesso lasciare preoccupati i possessori dei sistemi suddetti e così il colosso francese dell’intrattenimento videoludico ha pensato bene di rilasciare alcune dichiarazioni nelle ultime ore. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Far Cry 6: “Le prestazioni su PS5 e Xbox Series X sono ottime ma anche quelle di PS4 e Xbox One non scherzano” parola di Ubisoft

Far Cry 6 è, ovviamente, lontano dall’altro grande gioco open world uscito finora su entrambe le generazioni di console: il disastroso lancio di Cyberpunk 2077 su PlayStation 4 e Xbox One sortisce una poderosa eco ancora oggi e sono molti i giocatori rimasti “scottati” dalla cocente delusione prestazionale del titolo targato CD Projekt RED.

Ubisoft sa bene tutto questo e prevede di mostrare il gioco in esecuzione su PS4 e Xbox One. David Grivel di Ubisoft Toronto ha dichiarato a VGC che mentre Far Cry 6 spingerà PS5 e Xbox Series X, lo sviluppatore vuole assicurarsi al contempo che il titolo giri bene anche su PS4 e Xbox One:

Nel corso delle prossime settimane e mesi, inizieremo sicuramente a mostrare di più su piattaforme diverse. Quello che posso dire, e non posso entrare così tanto nei dettagli su specifiche o cose del genere, è che sia sulla generazione precedente che sulla nuova generazione, Xbox Series e PS5, il gioco funziona bene.

Alla domanda se il team si aspetta che le versioni last-gen soffrano di problemi, Grivel ha spiegato: “No. Miriamo davvero a puntare alla massima qualità su tutte queste piattaforme. Siamo davvero molto cauti al riguardo, quindi mostreremo più dettagli e maggiori informazioni molto presto. Per quanto riguarda il modo in cui Far Cry 6 sfrutterà la potenza di PS5 e Xbox Series X, Grivel ha confermato che il gioco girerà a 4K 60 FPS, il che è sempre bello da vedere:

Un dettaglio che posso aggiungere sulla nuova generazione è che ci ha permesso di far girare il gioco a 60 FPS e in 4K, il che è davvero fantastico. Lo provo spesso sui kit dell’azienda e posso sicuramente vederlo come una grande cosa sulla nuova generazione, ma ciò non significa che la generazione precedente sia abbandonata in alcun modo.

Far Cry 6 uscirà il 7 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia e Luna.