Ian Gelder, il Kevan Lannister de Il Trono di Spade, è morto

Arriva una triste e orribile notizia per tutti i fan che hanno seguito le vicende della serie tanto amata e cult, Il Trono di Spade. L’attore che interpretava Kevan Lannister, Ian Gelder, è morto nella giornata del 6 maggio 2024 per un cancro al dotto biliare

Davvero una tragedia quella per i fan di Game Of Thrones e per tutti quelli che gli erano vicini, tra amici, famiglia e marito. Qualche giorno fa è morto Ian Gelder, attore che è stato reso noto al grande pubblico per aver interpretato Kevan Lannister, il fratello di Lord Tywin Lannister, interpretato da Charles Dance. La notizia è stata confermata dal marito dell’attore, Ben Daniels, anch’egli attore. L’ha confermato pubblicando un post su Instagram dove ha tristemente riferito la notizia ai fan.

È con enorme tristezza e con il cuore spezzato in milioni di pezzi che scrivo questo post per annunciare la scomparsa del mio caro marito e compagno di vita Ian Gelder

Questo è ciò che ha scritto sul social network l’attore, che era sposato con Gelder dal 1993.

Da allora ho interrotto il lavoro per occuparmi di lui, ma nessuno di noi due aveva idea che sarebbe successo tutto così in fretta

Morto Ian Gelder, un pilastro del teatro britannico

Oltre al personaggio di Kevan Lannister, l’attore aveva interpretato tanti altri ruoli durante il percorso della sua carriera attoriale. A partire dal 1972, quando apparve in New Scotland Yard, iniziò a lavorare per molte altre serie tv. Perlopiù è stato un attore teatrale, ma ha recitato anche in tantissime serie tv come Edoardo VII principe di Galles, State of emergency, Thriller, I orofessionals, Blackeyes, Van der Valk, Poirot, Metropolitan Police, Casualty, Absolutely fabulous, Queers, His dark materials – Queste oscvure materie e Padre Brown. Ha avuto anche un ruolo molto importante nella serie di film horror Darki ditties.

Ian era un attore meraviglioso: tutti coloro che hanno lavorato con lui sono stati toccati dal suo cuore e dalla sua luce. Onestamente non so cosa farò senza di lui al mio fianco. Ha affrontato la sua terribile malattia con coraggio, senza autocommiserazione. Mai. Era straordinario e ci mancherà tantissimo

Una triste perdita per il mondo della televisione, del cinema e del teatro. Qual è stato il ruolo di Ian Gelder che più avete apprezzato? Ditecelo con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.