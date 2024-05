F1, Ferrari testa gli aggiornamenti: in pista a Fiorano la SF-24 2.0

Si prospetta uno spartiacque fondamentale quello del prossimo GP di Imola in particolar modo per la Ferrari che porterà i tanti attesi aggiornamenti. Oggi e soprattutto domani, sulla pista di Fiorano la Rossa testerà i nuovi sviluppi che vedremo sulla SF-24 dal prossimo appuntamento ad Imola

Il prossimo appuntamento della F1 sarà sul circuito di Imola dove la Ferrari porterà quella che è stata ormai denominata da tutti la SF-24 EVO. Evo che sta per evoluzione, si perché il team di Maranello nell’appuntamento davanti ai propri tifosi metterà in pista una SF-24 totalmente ridisegnata. La tappa imolese sarà fondamentale per la Ferrari, soprattutto dopo le prestazioni della McLaren a Miami che hanno relegato il Cavallino al ruolo di terza forza in campionato.

Ferrari che nonostante sia stata l’unica squadra tra i top team a non portare ancora sviluppi sulla propria monoposto, ha comunque confermato di essere competitiva salendo sul gradino più basso del podio sul nel GP di Miami. Questi sviluppi tanto attesi vedranno i primi feedback sul circuito di Fiorano, dove Charles Leclerc e Carlos Sainz si spartiranno 100km a testa alla guida della SF-24 in versione estremizzata.

F1, Ferrari in pista nel filming day a Fiorano per provare gli aggiornamenti

Un aiuto in più per Ferrari sarà dato anche dalla conformazione del prossimo weekend di gara dove ci sarà un ritorno alla normalità dopo le prime due Sprint Race stagionali in Cina e a Miami con le consuete tre sessioni di prove libere, qualifiche e gara. Dunque per la Rossa ci sarà più tempo e dati a disposizione per verificare che i nuovi pezzi si comportino come in galleria del vento. Non è ancora noto le novità che adorneranno la nuova SF-24 ma si prospetta che ad Imola vedremo un nuovo fondo, pance riviste e ulteriori modifiche aerodinamiche. Inoltre, i test a Fiorano vedranno girare in pista anche Oliver Bearman che sarà alla guida della SF-24 nelle FP1 ad Imola. Saranno poi effettuati dei test per conto della FIA al fine di provare i nuovi paraspruzzi per cercare di limitare l’innalzamento dell’acqua ed evitare una scarsa visibilità in condizioni da bagnato.

Quali sono le vostre aspettative nei confronti della Ferrari ad Imola? Fatecelo sapere tramite un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo della Formula 1 e non solo!