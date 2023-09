Godzilla Minus One: trailer e immagini ufficiali!

Godzilla Minus One, trailer e immagini pubblicate online, è in arrivo nelle sale cinematografiche del Giappone il 3 novembre 2023, dai creatori del film d’animazione Lupin III – The First e Space Battleship Yamato

Il primo dicembre del 2023 nei cinema giapponesi debutterà Godzilla Minus One, il trentatreesimo film basato su Godzilla prodotto da Toho e il trentasettesimo film del franchise. Il Re dei Mostri è diventato una delle figure principali e più amate e famose nella cultura pop, e questo 2023 si concluderà con un altro dei suoi film della lunga e rinomata saga di Godzilla, alla regia il maestro giapponese di effetti speciali Takashi Yamazaki, regista del live action di Space Battleship Yamato e del film animato Lupin III – The First distribuito in Giappone a dicembre del 2019 e nel resto del mondo nel 2020.

Godzilla Minus One: la trama, il cast e il trailer

Diversamente dal Godzilla del Monsterverse della Warner Bros, che viene mostrato come un dio protettore della Terra e ritenuto un eroe dalla popolazione umana per aver ucciso i MUTO in Godzilla 2014 e Ghidora in Godzilla: King Of The Monsters, questo Godzilla scatenerà il terrore e la totale devastazione in un Giappone in un terribile stato di povertà dopo il Dopoguerra. Godzilla arriva a porre fine a una popolazione già nel declino totale. Nel cast troviamo Ryunosuke Kamiki (Bakuman del 2015) e Minami Hamabe (Voglio Mangiare Il Tuo Pancreas del 2017)

Dalle immagini, possiamo notare quanto terrificante e gigantesco sia il lucertolone in questo nuovo live action, pronto a scatenare la totale devastazione e ad eliminare l’intera popolazione asiatica. Il design di Godzilla è notevole, realistico e maestoso, non ha nulla da invidiare al Godzilla della Warner Bros, che ha un budget di gran lunga superiore. Aspettiamo con ansia il rilascio del film nelle sale, pronti a gustarci nuovamente le scene del Kaiju più famoso del mondo in azione! Sarà all’altezza delle aspettative? Dovremo aspettare la fine di quest’anno per scoprirlo. Restate sintonizzati con noi su tuttotek.it per scoprire altri dettagli su Godzilla e tanto altro su film e serie tv.

