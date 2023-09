Una recente intervista è stata per Tim Burton un’ottima occasione per parlare del suo nuovo progetto, Beetlejuice 2 ma anche del suo passato

Amato da grandi e piccini, i suoi film con sfumature dark sono apprezzate ancora oggi, dopo anni. Stiamo ovviamente parlando di Tim Burton. Il regista, in una recente intervista con BFI, ha colto l’occasione per parlare della sua carriera, dei suoi successi passati, ma anche dei molti progetti futuri, primo fra tutti quello di Beetlejuice 2, presto in arrivo, a 35 anni di distanza dal primo capitolo. Scopriamo le sue parole.

Beetlejuice 2 | Tim Burton: ecco nuovi dettagli su Beetlejuice 2

Dalle parole del regista possiamo farci un’idea più chiara di come stanno andando avanti i lavori per questo nuovo progetto, che vede coinvolti Michael Keaton e Winona Ryder. Lavorare a questo film non è stato sempre rose e fiori, innanzitutto non è stato facile convincere Michael Keaton a tornare nei panni di Betelgeuse, perché non sentiva questo desiderio. Eppure l’attore si è calato nuovamente in quelle vesti con una facilità disarmante, facilità descritta dal regista come “una possessione demoniaca!”. Per Burton tornare sul set di questo nuovo film è stata un’emozione particolare, un ritorno al passato:

Prima di realizzare questo film, non ho rivisto il primo. Non pensavo che sarebbe stato d’aiuto. Dopo 35 anni, il punto fermo per me è scoprire cosa è successo a Lydia e alla famiglia Deetz. Cosa succede alle persone che vediamo in una fase della loro vita e poi le vedi molti anni dopo? Cos’è successo a Caterina? E a Carlo? Questo è ciò che mi interessa. Questo è ciò che mi dà un’ancora. Dove sono queste persone dopo 35 anni? Questo ha ancorato l’emozione e il sentimento, oltre al poter lavorare con Michael, Winona e Catherine, e anche con Jenna [Ortega]. Alla fine abbiamo deciso di seguire la stessa idea: niente effetti digitali, bensì pupazzi, fili, trucco e lo stesso spirito, con tutti questi attori così bravi nell’improvvisare. Lavorare di nuovo con queste persone e vederle tutte è stato molto emozionante per me. Ancora una volta, torniamo alle vecchie marionette e alle stesse tecniche. Si ritorna ai bei vecchi tempi.

Batman | Tim Burton: ecco nuovi dettagli su Beetlejuice 2

L’intervista è stata un’occasione anche per parlare di Batman e del motivo per cui non è mai stato realizzato un terzo capitolo. Secondo Burton la colpa sarebbe stata dello studio, che si sarebbe stufato di lui, sostenendo di “aver sconvolto McDonald’s, o qualcosa del genere“. Nonostante questo il regista si è detto molto fortunato:

Ricordo ancora la sensazione di essere il primo, di fare qualcosa di realmente nuovo: è una sensazione entusiasmante. È incredibile che siano andati avanti e questo personaggio venga reinventato in continuazione. Ma per me, rimane un’esperienza inedita ed emozionante, nonostante i difetti e tutto il resto, mi sembrava un territorio inesplorato. Dentro di me, sono molto fiero di quella sensazione.

Prossimi progetti

Naturalmente avere il regista a disposizione ha permesso di approfondire a fondo i suoi progetti. Non sono mancate infatti le domande su Jenna Ortega e sulla nuova stagione di Mercoledì. Burton ha messo in chiaro sin da subito il suo voler mettere tutto in pausa finché gli scioperi non saranno finiti, ma che sarà coinvolto, in qualche modo, appena possibile. Su Jenna invece ha affermato:

È una delle persone più consapevoli, non solo come attrice, ma in tutto, intorno alla telecamera, sul set. Ha un talento davvero speciale. E ha fatto molti film horror, che adoro anch’io. Questo le ha dato un posto speciale nel mio cuore. “Oh, stai facendo un altro horror. Bene.”

Nell’attesa che questa serie amatissima possa tornare al più presto operativa, vi ricordiamo che invece Beetlejuice 2 uscirà nel 2024, senza ritardi grazie al fatto che le riprese del film, si sono concluse prima dell’inizio dello sciopero degli sceneggiatori. Avrete comunque tutto il tempo per recuperare un po’ di film dell’amato regista, attraverso la guida che noi di tuttoteK abbiamo stilato per voi. Siamo certi che scoprirete qualche chicca sconosciuta.

