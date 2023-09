Anime Breakfast: Space Dandy e le differenze con Cowboy Bebop!

In questa nuova puntata di Anime Breakfast vogliamo andare ad analizzare velocemente con voi quali sono le principali differenze fra Space Dandy e Cowboy Bebop, due opere che portano la stessa firma e che sembrano drammaticamente simili tra loro: parliamone

Space Dandy: he’s a dandy guy in space. He combs the galaxy like his pompadour on the hunt for aliens. Planet after planet he searches, discovering bizarre new creatures both friendly and not. These are the spectacular adventures of Space Dandy and his brave space crew in space. Narratore

Shinichiro Watanabe, un uomo, un maestro, mille perché. Da questa eccellente mente sono state partorite diverse serie animate che gli appassionati identificano come iconiche: vi basti pensare a Cowboy Bebop, di cui vi abbiamo già parlato in una puntata di Anime Breakfast (la trovate qui!), ma anche a Samurai Champloo (arriverà anche lui, promesso…). In questa nuova puntata della nostra domenicale rubrica vogliamo parlarvi, invece, di una delle serie più recenti targate Watanabe, Space Dandy e delle sue primarie differenze con quella che sembra il suo fratello maggiore: proprio Cowboy Bebop. Vediamo un po’ che cosa ne esce da questa disamina!

Welcome to the X Dimension! | Space Dandy e le sue differenze con Cowboy Bebop!

Trasmessa per la prima volta in Giappone nel 2014, Space Dandy è stata prodotta dallo studio Bones e segue le avventure di Dandy, un cacciatore di taglie galattico che viaggia attraverso l’universo in cerca di creature aliene rare da catturare e consegnare per avere un compenso in denaro. Per vivere, insomma. Accompagnato dal robot QT e dal gatto alieno Meow, lo strambo equipaggio esplora diverse galassie e fa bizzarri incontri con un unico obiettivo: ottenere il massimo profitto possibile.

Principalmente noto e riconoscibilissimo per lo stile visivo e da tutti ricordato per quell’umorismo spensierato e a tratti surreale, Space Dandy è composto da ventisei episodi perlopiù autoconclusivi, cosa che permette agli spettatori di iniziare a seguirla anche dalla metà, senza dover per forza seguire una narrazione lineare. Tantissimi sono i generi e i temi trattati in ciascun episodio, dalla commedia all’azione, alla fantascienza, per finire al black humor tanto caro a Watanabe.

Fatty but oh so Goody | Space Dandy e le sue differenze con Cowboy Bebop!

Bones è stata in grado di creare, tramite le proprie capacità e un buon budget, un universo ricco di dettagli ed immagini vivide. Tutte le galassie e le creature aliene che le compongono, così come ogni ambientazione, sono straordinariamente rappresentate, mentre il design dei personaggi è eclettico ed accattivante. Ad accompagnare lo stile visivo c’è anche il comparto sonoro che, come in ogni opera del maestro Watanabe, è eccezionale sotto ogni punto di vista. La serie presenta una varietà di genere musicali che spazia dal jazz all’hip-hop, contribuendo all’atmosfera unica e irripetibile della serie.

Se rileggeste le scorse righe sostituendo Space Dandy con Cowboy Bebop, ammettiamolo, potrebbe benissimo funzionare lo stesso. Questo perché le due serie, che come già detto sono state create entrambe da Watanabe, condividono molte similitudini, ma sono notevolmente diverse nei toni, nella trama e, specialmente, nell’approccio.

Groovy Godzilla | Space Dandy e le sue differenze con Cowboy Bebop!

Se da una parte abbiamo la stessa penna registica, che le rende molto simili nella ricerca del dettaglio, nella cura nella scrittura e nella creazione dei personaggi e l’uso efficace della già citata colonna sonora per creare ambientazioni indimenticabili, di contro Cowboy Bebop è maggiormente caratterizzato da un tono più serio e malinconico rispetto al Dandy spaziale, rendendolo più noir. Space Dandy d’altro canto è una commedia spaziale, più surreale e leggera e con un umorismo decisamente spensierato.

Entrambe le serie sono di base fantascientifiche e coinvolgono viaggi spaziali e situazioni legate allo spazio più profondo, ma sotto questo punto di vista Cowboy Bebop è più “limitato”, nel semplice senso che è ambientato nel nostro Sistema Solare. Di contro, Space Dandy coinvolge un’etereogeneità di galassie lontane lontane, popolazioni ed ambientazioni.

The Lutenist of Limbo | Space Dandy e le sue differenze con Cowboy Bebop!

Infine: la struttura della serie. Entrambe le produzioni sono perlopiù composte da episodi autoconclusivi, in cui la trama verticale ha più impatto di quella orizzontale. Se questo è assolutamente vero in Space Dandy, che infatti non presenta una narrazione continua ed è fruibile anche per singoli episodi, questo non è altrettanto vero per Cowboy Bebop.

Bebop ha una trama principale che segue i membri dell’equipaggio, che li approfondisce e ne dà anche un background piuttosto solido ed emotivamente impattante. Ciascun episodio quindi, sebbene narri delle vicende verticali che terminano alla fine della puntata, è collegato al successivo proprio dalle vicende personali dei protagonisti. Una profondità maggiore, quella data a Cowboy Bebop, che infatti viene universalmente riconosciuto come un cult dell’animazione giapponese proprio per la sua complessità, profondità e carica emotiva, che differisce dalla semplicità sia di tematiche sia di personaggi (spesso assimilabili a puri stereotipi comici) di Space Dandy.

Space Dandy ★ !

In conclusione, mentre entrambe le serie sono opere di Shinichiro Watanabe e condividono alcune similitudini, Cowboy Bebop e Space Dandy hanno anche profonde differenze a distanziarli. Mentre la prima serie è nota ed universalmente apprezzata per la sua profondità e complessità, Space Dandy è altrettanto apprezzata per la sua maggiore leggerezza e la sua capacità di orientarsi a passo svelto verso la commedia spaziale. Due serie drammaticamente diverse, seppur accomunate da un’unica mente e dall’affetto universale che i fan hanno saputo donare loro. Consigliatissime entrambe!

Se volete recuperare Space Dandy, vi ricordiamo che la serie è attualmente disponibile completa nel catalogo di VVVVID! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

