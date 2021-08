Gli amici delle vacanze: in uscita su Disney+

Gli amici delle vacanze è previsto in uscita su Disney+ il 27 agosto

La divertente commedia con protagonista John Cena, già apprezzato per i suoi ruoli più drammatici in “Fast&Furious 9” e “The Suicide Squad” debutta in streaming sulla piattaforma Disney+/Star venerdì 27 agosto. Tutti gli abbonati si potranno gustare questo film, la cui visione non è adatta ai bambini. Il lungometraggio, infatti, uscirà nel sottocanale Star, riservato a chi ha qualche anno in più rispetto al classico pubblico della Disney.

La trama de Gli amici delle vacanze

“Gli amici delle vacanze” racconta la storia di Marcus ed Emily, una coppia tranquilla, ben equilibrata, amante della classe e dell’eleganza, che ha pianificato fin nell’ultimo dettaglio il proprio matrimonio e si appresta a trascorrere questa giornata speciale con grande serenità. Questo finché non arriva un’altra coppia a rovinare le carte in tavola: Ron e Kyla, per di più non invitati al matrimonio, fanno irruzione nella vita di Marcus ed Emily, causando non pochi disagi. I quattro si erano conosciuti in una vacanza in Messico, quando per la prima e unica volta nella loro vita Marcus ed Emily si erano concessi un’eccezione, una vera e propria settimana di follia. E adesso? Come finirà il loro matrimonio?

Di seguito, inseriamo il trailer officiale che ci dà qualche preview su questo divertentissimo film.

Il cast

Nel ruolo di Marcus ed Emily abbiamo Lil Rl Howery e Yvonne Orji, mentre a vestire i panni di Ron e Kyla saranno il già citato John Cena e Meredith Hagner.

La sceneggiatura di “Gli amici delle vacanze” è stata scritta a dieci mani da Tom e Tim Mullen, entrambi esordienti di lungometraggi, insieme a Clay Tarver, che ricopre anche il ruolo di regista, un primo esperimento per lui dietro la macchina da presa.

A questo punto, non resta che aspettare l’uscita del film su Disney+ il 27 agosto. Ricordiamo che sarà possibile vedere “Gli amici delle vacanze” con l’abbonamento mensile o annuale sulla piattaforma Disney+.

