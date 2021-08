Metroid Dread: abilità e nemici nel nuovo trailer!

Come anticipato nei giorni scorsi, oggi la Nintendo ha pubblicato sui propri canali ufficiali il nuovo trailer di Metroid Dread, nel quale vediamo Samus all’azione con le sue nuove abilità, mentre affronta nuovi nemici e vecchie conoscenze

Come preannunciato da Nintendo la settimana scorsa, oggi è stato pubblicato un nuovo trailer di Metroid Dread, grazie al quale possiamo estrapolare nuove informazioni su quello che vedremo nel gioco, in particolare per quanto riguarda le abilità di Samus e i nemici da affrontare. Concepito originariamente per Nintendo DS nel 2000 come ritorno di Metroid al 2D, il gioco ebbe uno sviluppo travagliato, tanto che il progetto venne cancellato e mai presentato. Nel frattempo però, pubblico e stampa, venuti a conoscenza di questo nome, cominciarono ad interessarsi ad un ritorno di Metroid alla formula 2D, tanto da spingere Nintendo e riprendere il progetto e ad annunciarlo per Switch durante lo scorso E3 2021. Di seguito nell’articolo, vediamo i dettagli di questo nuovo trailer.

Le abilità e i nemici di Samus nel nuovo trailer di Metroid Dread

Nel video trailer in questione, come già detto, possiamo vedere varie abilità di Samus all’azione. Parliamo del Flash Shift, che permetterà al giocatori di eseguire uno o più scatti avanti o indietro, o anche di un nuovo tipo di missile chiamato Storm, che si aggancia automaticamente al nemico per lanciare una raffica di missili, che potrà essere usato anche per risolvere i puzzle e gli enigmi. Altre abilità confermate dall’ultimo report ufficiale sono il Pulse Radar, che utilizza le onde sonore per individuare i blocchi che possono essere distrutti, e Shinespark, da attivare quando si è boostata la velocità per volare attraverso gli ostacoli e danneggiare i nemici in qualsiasi direzione.

Nelle armi invece sono inclusi il Rampino, l’Ice Missile, lo Speed Booster e molto altro. Parlando invece dei nemici e le minacce che noi giocatori dovremo affrontare insieme a Samus, vi sono sia volti nuovi e misteriosi sia vecchie conoscenze. Possiamo parlare per esempio del misterioso guerriero Chozo, che sarà colui che all’inizio farà perdere tutte le abilità al nostro eroe; possiamo parlare dei robot a lui somiglianti, o anche del ritorno di Kraid, l’enorme boss che debuttò nel primissimo Metroid e che è riconfermato per questo nuovo capitolo.

Ricordiamo che il rilascio di Metroid Dread è previsto per l’8 ottobre 2021. Per rimanere aggiornati su Metroid Dread e su tutti i titoli più importanti del momento, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.