Dying Light: in arrivo la Platinum Edition su Nintendo Switch

Durante questi giorni in cui si sta svolgendo la Gamescom 2021, vari sono gli annunci a cui abbiamo potuto assistere: uno di questi è l’annuncio ufficiale del porting di Dying Light per Nintendo Switch, che arriverà sulla console Nintendo con la Platinum Edition

L’horror Dying Light, uscito per la prima volta nel 2015 per PS4 e Xbox One, ha suscitato a suo tempo reazione miste da parte del pubblico. Se da una parte i giocatori si sono trovati davanti ad un ottimo titolo, dall’altra hanno dovuto affrontare un’enorme quantità di problemi tecnici che hanno irrimediabilmente cambiato l’esperienza. In ogni caso, il gioco ha ricevuto un successo tale da permettere lo sviluppo di un sequel. Nell’attesa della data di uscita del seguito di Dying Light 2, lo sviluppatore Techland ha annunciato durante la Gamescom 2021 che è in arrivo per Nintendo Switch la Platinum Edition del primo Dying Light. Vediamo di seguito i dettagli!

Che cosa contiene la Platinum Edition di Dying Light per Nintendo Switch?

Sfortunatamente questo porting di Dying Light per Nintendo Switch non ha ancora una data di uscita specifica. Nell’attesa di avere più informazioni, possiamo dirvi che cosa conterrà quest’edizione: oltre alla cartuccia per la console Nintendo, troveremo anche una Guida alla Sopravvivenza (contenente tutti i trucchi e i consigli per per sopravvivere al meglio durante la partita), una mappa a due facce e alcuni sticker unici ed esclusivi. Questa edizione potrebbe quindi attirare i fan del gioco, oppure anche nuovi giocatori in possesso di una Nintendo Switch e che non hanno mai avuto modo finora di approcciarsi al famoso survival horror.

It's happening! Dying Light Platinum Edition is coming to Nintendo Switch soon! pic.twitter.com/CFtmGUI6Dh — Dying Light (@DyingLightGame) August 26, 2021

C’è da dire comunque che forse è il caso di aspettare come girerà il gioco sulla console ibrida di Nintendo. Considerando i numerosi problemi di natura tecnica che hanno accompagnato il gioco al suo lancio, come accennato poco sopra in questo articolo, c’è da vedere come sarà il risultato finale su una console portatile come la Switch, che da un punto di vista di potenza tecnica richiede sempre tanti compromessi per i porting dei giochi nati su console fisse.

