FESCAAAL 2023: il programma completo del Festival

AMilano arriva il FESCAAAL 2023 ovvero il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina edizione 32: scopriamo insieme il programma completo

A Milano nel mese di marzo arriva una zebra, sempre colorata, attenta alla cultura e all’ambiente: si tratta del simbolo del FESCAAAL, il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, giunto quest’anno alle sua edizione 32.

Un Festival che da qualche anno si può fruire anche online e che in questa nuova edizione giunge in versione green, attenta anche all’ambiente e all’ecosistema, così come dimostra la locandina e la zebra tutta verde.

FESCAAAL 2023: presentato il programma completo del Festival

Il Festival si terrà dal 18 al 26 marzo e da quest’anno vede un nuovo spazio coinvolto ad ospitare le proiezioni, ovvero Fondazione Prada. Ed è poprio qui che si terrà la proiezione d’apertura, con il film Il frutto della tarda estate.

FESCAAAL 2023: ecco le principali sezioni in concorso

Concorso Lungometraggi “Finestre sul Mondo“, fiction e documentari in un’accurata selezione delle ultime produzioni provenienti dai tre continenti.

Concorso Cortometraggi Africani con i migliori brevi film (fiction e documentari) realizzati da registi provenienti da tutta l’Africa e dalla diaspora. La sezione intende promuovere giovani registi ai loro primi passi nel cinema e mostrare le nuove tendenze e le sperimentazioni del cinema africano.

Concorso Extr’A dedicato ai film di registi italiani a confronto con altre culture per raccontare un’Italia che si fa interprete della diversità culturale. Sono selezionate in questa sezione opere girate nei tre continenti o che hanno come soggetto le tematiche dell’Italia multiculturale.

Sezione Flash che raccoglie i film/evento del Festival: anteprime di rilievo che presentano le opere recenti di registi affermati, film acclamati dalla critica o premiati nei maggiori festival internazionali, il meglio del cinema contemporaneo che racconta e interpreta l’attualità di Africa, Asia e America Latina

Dal 20 al 26 marzo 2023 avrà luogo anche la 4ª edizione del MiWorld Young Film Festival – MiWY, primo e unico festival di cinema per le scuole in Italia interamente dedicato alla conoscenza delle cinematografie e delle culture di Africa, Asia e America Latina e all’educazione interculturale, che si terrà come sempre nella cornice del FESCAAAL e in modalità ibrida, in sala e online.

FESCAAAL è da tanti anni una finestra sul mondo, con tanti prodotti cinematografici di qualità e di sperimentazione, ma anche molti momenti di approfondimento culturale e artistico. Consigliamo di seguire la sua programmazione, grazie anche alla possibilità di visione streaming online dei film, un’ottima idea per chi non si trova a Milano.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.