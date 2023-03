In questa guida vi parleremo di alcune delle migliori build di Wo Long: Fallen Dynasty per ognuna delle cinque Virtù

Wo Long: Fallen Dynasty è un gioco davvero molto impegnativo e per avere la meglio sui nemici più pericolosi è fondamentale avere una buona build. Purtroppo però il nuovo gioco del Team Ninja è anche molto confusionario per quanto riguarda tutti gli aspetti legati alla crescita del PG, rendendolo di fatti ancora più complicato per molte persone. Per aiutare i giocatori di Wo Long: Fallen Dynasty in difficoltà abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare alcune delle migliori build per ognuna delle cinque virtù.

Sperimentate – Wo Long: Fallen Dynasty, le migliori build per ogni Virtù

Di solito negli RPG di questo tipo conviene puntare subito alle migliori build per evitare di sprecare risorse, ma in Wo Long: Fallen Dynasty non dovrete preoccuparvi affatto. In questo titolo infatti è possibile reimpostare le caratteristiche del PG quante volte volete e senza alcun costo. Inoltre dalle bandiere è anche possibile salvare dei set preimpostati non solo di equipaggiamenti, ma anche di statistiche. Questo vuol dire che volendo potete creare tutte le build di cui vi parleremo in questo articolo e salvarle, così da poterle alternare in base alla situazione che vi trovate davanti.

Fuoco – Wo Long: Fallen Dynasty, le migliori build per ogni Virtù

Nonostante punti un po’ anche su legno per la vitalità e terra per il peso dell’equipaggiamento, questa build ruota principalmente attorno alla Virtù del fuoco. Questo vi permetterà non solo di utilizzare devastanti incantesimi incendiari, ma anche di guadagnare velocemente punti spirito colpendo i vostri avversari ripetutamente. Per trarre il massimo da questo potente effetto passivo vi consigliamo quindi di utilizzare delle armi molto veloci che scalano sulla vostra Virtù principale, come ad esempio le doppie alabarde. Se però volete anche un’arma secondaria da utilizzare per infliggere grandi danni con pochi colpi allora vi suggeriamo di portare con voi anche una normale alabarda. Infine, per quanto riguarda gli equipaggiamenti difensivi, secondo noi conviene utilizzare il Set armatura del giovane conquistatore, dato che offre una buona difesa senza appesantirvi troppo.

Per quanto riguarda le magie invece vi suggeriamo caldamente di equipaggiare sia incantesimi a distanza come la palla di fuoco esplosiva che potenti mosse AOE come l’inferno inghiottente. Alle tecniche offensive inoltre potete affiancarne anche alcune di supporto, come ad esempio l’arma di fuoco o il bonus aumenta danni. Inoltre, se siete disposti a spendere un bel po’ di livelli nella Virtù terra, potrebbe essere utile utilizzare anche l’incantesimo ammazza demoni. Questi sono diversi suggerimenti che vi diamo ma, se volete un’idea più precisa di build, qui sotto potrete trovare quella utilizzata da noi:

Virtù Fuoco, terra e legno

Armi Doppia Alabarda Zanna di Tigre e Alabarda Fendente del Cielo

Incantesimi Arma fuoco, Inferno inghiottente, Ammazza demoni e Palla di fuoco esplosiva

Armatura Set del giovane conquistatore

Bestia divina Tengshe



Terra – Wo Long: Fallen Dynasty, le migliori build per ogni Virtù

Questa build è perfetta per i giocatori che vogliono impersonare un PG tank estremamente resistente e si basa su un buon equilibrio tra Virtù terra e legno. Inserendo molti punti in queste due caratteristiche sarete infatti in grado di equipaggiare con facilità armature estremamente resistenti, vantando allo stesso tempo una buona quantità di HP che vi aiuteranno a resistere ai colpi più pericolosi. Grazie a questa build però non sarete solamente ben difesi, ma potrete anche infliggere gravi danni ai vostri nemici. Per farlo esistono principalmente due strade: potete utilizzare delle armi molto potenti che scalano su Terra per devastare i vostri nemici con pochi colpi, oppure puntare ad armi più agili che scalano su legno con cui deviare facilmente gli attacchi nemici.

Per affiancare le vostre armi fisiche inoltre è importante scegliere anche i giusti incantesimi. Dato che spenderete molti punti nella Virtù terra vi suggeriamo di sbloccare sia Ammazza Demoni che Guscio illusorio, così da avere sia abilità offensive che difensive molto utili. Inoltre per essere più duri da buttare giù potete equipaggiare Assorbi Vitalità, un incantesimo della virtù del Legno che ci permetterà di recuperare punti vita danneggiando i nemici. Infine, per infliggere un po’ di status terra, potete puntare ad Arma pietra oppure, se usate molto le deviazioni, a vincolo sismico. Anche in questo caso vi abbiamo dato dei suggerimenti, ma qui sotto potete trovare la nostra build completa:

Virtù Terra e legno

Armi Lancia cavalleria pesante e Mazza dell’orso rampante

Incantesimi Ammazza demoni, Guscio illusorio, Arma pietra e Assorbi vitalità

Armatura Set del servitore della tigre impavida

Bestia Divina Yinglong



Acqua – Wo Long: Fallen Dynasty, le migliori build per ogni Virtù

Se amate muovervi furtivamente per i campi di battaglia ed assassinare con pochi colpi precisi i vostri nemici, allora questa build fa al caso vostro. Puntando molto sulla Virtù dell’acqua avrete la possibilità di aumentare molto sia la furtività che il danno delle armi a distanza, due statistiche che vi saranno molto utili durante l’esplorazione dei livelli. Per evitare di trovarvi in difficoltà durante le bossfight però vi consigliamo di puntare un po’ anche sul legno, così da non ritrovarvi con troppi pochi punti vita. Inoltre in questo modo potrete tirare fuori il meglio da armi come le scimitarre bandito a cavallo, dato che scalano sia su acqua che su legno.

Per sfruttare bene questa build però è fondamentale non tralasciare gli incantesimi. Secondo noi è importante utilizzare potenti magie di ghiaccio come la stalattite maligna e l’arma di gelo, ma non bisogna sottovalutare anche le tecniche di supporto. Velocità zelante ad esempio potrebbe aiutarvi ad avvicinarvi in fretta ai nemici ignari per devastarli con un colpo critico, mentre idrocchiolino è perfetto per fuggire a distanza di sicurezza oppure evitare alcuni attacchi difficili da deviare. In più, se volete provare la vera esperienza del ninja, potete utilizzare anche forma invisibile per non farvi scoprire facilmente dai nemici. Qui sotto potrete trovare la nostra build completa basata sulla Virtù acqua:

Virtù Acqua e legno

Armi Arco piumato cavalleria, scimitarre bandito a cavallo e bastone dorato del Re Yufu

Incantesimi Arma ghiaccio, Idrocchiolino, Stalattite maligna e Velocità zelante

Armatura Set Servitore della tigre valorosa

Bestia Divina Baize



Legno – Wo Long: Fallen Dynasty, le migliori build per ogni Virtù

Questa build si concentra principalmente sulla Virtù del legno e vi permette di accedere a devastanti incantesimi elettrici senza sacrificare i punti vita. Di base già puntando solamente a questa caratteristica potreste ottenere un ottimo PG ma, per trarre il meglio da magie ed equipaggiamenti, è importante puntare un po’ anche ad acqua. In questo modo potrete sfruttare al massimo armi estremamente potenti come il bastone dorato del Re Yufu, che scala tantissimo sia su legno che su acqua.

La parte più divertente di questa build però è certamente legata agli incantesimi. La Virtù del legno infatti vi permetterà di padroneggiare potentissimi attacchi elettrici in grado di colpire i vostri avversari rapidamente e con precisione. Di sicuro in questa build non possono mancare rabbia celeste e adrenalina fulminea, due incantesimi offensivi estremamente potenti, ma è importante puntare anche a qualche tecnica di supporto. In particolare respiro interno è davvero molto potente, dato che vi permetterà di utilizzare la vostra bestia divina molto più spesso, ma se amate massimizzare i danni potete utilizzare anche punto cruciale. Anche sta volta potrete trovare qui sotto la nostra build completa:

Virtù Legno e acqua

Armi Gan Jiang e Mo Ye, bastone dorato del Re Yufu

Incantesimi Rabbia Celeste, Adrenalina Fulminea, Punto cruciale e Respiro interno

Armatura Set eremita Tianzhu

Bestia Divina Bixie



Metallo – Wo Long: Fallen Dynasty, le migliori build per ogni Virtù

Passiamo ora alla nostra ultima build, quella dedicata alla Virtù del metallo. Questa caratteristica generalmente non viene presa spesso in considerazione dai giocatori ma, concentrandovi principalmente su di essa, potrete ottenere dei risultati devastanti. Ricordatevi solo di spendere qualche livello anche in legno, in modo da non risultare troppo fragili durante gli scontri con i boss.

A differenza delle nostre precedenti build, questa è l’unica che si affida principalmente agli incantesimi piuttosto che alle armi melee. La Virtù del metallo infatti vi permetterà di accedere a delle devastanti magie in grado di avvelenare gli avversari e infliggere loro diversi malus debilitanti. Gli incantesimi migliori in questo campo sono colpo di spina e trappola venefica, ma spesso anche succhiavita potrebbe tornarvi utile. Per dare il colpo di grazia ai nemici più forti però è fondamentale usare anche spina fusa di calamità. Questo potentissimo incantesimo infligge danni maggiori in base ai malus applicati sul vostro bersaglio e di conseguenza può infliggere danni devastanti se usata al momento giusto. Per concludere la guida qui sotto troverete ancora una volta la nostra build completa della Virtù metallo:

Virtù Metallo e legno

Armi Bastone del gufo notturno e spada di Yu il Grande

Incantesimi Colpo di spina, succhiavita, trappola venefica e spina fusa di calamità

Armatura Set del liberatore

Bestia divina Tengshe



Pronti a tutto

Qui si conclude la nostra guida alle migliori build di Wo Long: Fallen Dynasty. Adesso non vi resta altro da fare che prepararle tutte ed usare quella che preferite in base alla situazione che vi trovata davanti. Il nostro articolo è terminato ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un’occhiata ai tanti articoli dedicati presenti sul nostro sito.

