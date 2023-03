Batman: Caped Crusader, serie animata di Bruce Timm, approderà su Amazon Prime Video con due stagioni dopo il dietrofront di HBO Max

Batman: Caped Crusader, è una serie animata ideata da Bruce Timm, che ha rischiato di non vedere mai la luce. È stata infatti scartata da HBO Max, ma in zona cesarini è stata salvata da Amazon Prime Video, che produrrà la serie. Il progetto, che sta coinvolgendo anche J.J. Abrams e e il regista di The Batman Matt Reeves, conferma come Prime Video sia la casa dell’uomo pipistrello.

Forse memore dell’enorme successo della serie cinecomic dei The Boys, la piattaforma sta dunque collaborando con la Warner Bros. Animation sul progetto. Sembra che i due colossi abbiano trovato un accordo per portare in tv Batman: Caped Crusader. Dietro questa serie c’è la mente di Bruce Timm, già autore dell’iconica serie sul personaggio degli anni ’90. Caped Crusader è stata in particolare prima ordinata e poi cestinata da HBO Max in seguito alla fusione tra WarnerMedia e Discovery, dalla quale è nata Warner Bros. Discovery, e in parte anche a causa del colpo di spugna dei nuovi presidenti dei DC Studios James Gunn e Peter Safran per il DC Universe al cinema e in tv.

Batman: Caped Crusader approderà su Amazon Prime Video con almeno due stagioni

Questa non è l’unica buona notizia per i fan, dato che sembrerebbe che l’accordo preveda un ordine iniziale di due stagioni. Per ovvi motivi non sappiamo molto di più su Batman: Caped Crusader e sulla pubblicazione nella piattaforma di Prime Video. Possiamo dirvi che è stata descritta come una reinterpretazione della mitologia del Cavaliere Oscuro. Sarà una serie che utilizzerà tecniche e tecnologie di animazione all’avanguardia per reinventare Batman e la sua iconica galleria di nemici con una narrazione sofisticata, personaggi ricchi di sfumature e intense sequenze d’azione, tutte ambientate in un mondo visivamente sorprendente.

All’epoca del primo ordine, ormai quasi due anni fa, Timm, Abrams e Reeves avevano anche rilasciato un comunicato stampa:

Siamo più che entusiasti di lavorare insieme per riportare in vita questo personaggio e raccontare nuove avvincenti storie a Gotham City. La serie sarà elettrizzante, cinematografica ed evocativa delle radici noir di Batman, mentre si immergerà più a fondo nella psiche di questi personaggi iconici. Non vediamo l’ora di condividere questo nuovo mondo.

Cosa ne pensate di questo progetto, al momento ancora in fase embrionale? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le novità nel mondo del cinema e delle serie tv.

