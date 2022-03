Recensione The Batman: il miglior film sull’uomo-pipistrello?

Ecco la nostra recensione di The Batman, il film di Matt Reeves sull’uomo-pipistrello con protagonista Robert Pattinson

TITOLO: The Batman. GENERE: noir, azione. NAZIONE: USA. REGIA: Matt Reeves. CAST: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrel, Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturro, Barry Keoghan. DURATA: 176 minuti. PRODUZIONE: Warner Bros. Pictures, DC Entertainment. DISTRIBUZIONE ITALIANA: Warner Bros. USCITA: 3 marzo 2022.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Dopo anni di attesa, The Batman è giunto nelle sale di tutto il mondo. L’ideazione del film risale al lontano 2017 e sarebbe dovuto essere Ben Affleck, allora interprete del personaggio, a produrre, dirigere, scrivere e recitare. Successivamente subentrò la figura di Matt Reeves, che però aveva altri piani per il supereroe mascherato. Ciò portò all’abbandono del progetto da parte di Affleck e alla nascita del The Batman che conosciamo. In mezzo, una produzione segnata dalla pandemia e delle riprese durate complessivamente un anno, con un’uscita rimandata di mesi, fino al 4 marzo 2022 per gli Stati Uniti, e al 3 marzo per noi italiani. Ora che lo abbiamo visto, è giusto chiedersi: è valsa la pena di aspettare così tanto? La risposta è: sì. Perché? Addentriamoci nella recensione di The Batman e scopriamolo!

La trama | Recensione The Batman

In una Gotham City cupa e corrotta dalla criminalità, Bruce Wayne (Robert Pattinson) veste segretamente i panni di Batman da ormai due anni. I suoi unici alleati in questo mondo sono il tenente Gordon (Jeffrey Wright) e il suo aiutante/maggiordomo Alfred (Andy Serkis). Quest’ultimo è anche l’unico a conoscere la vera identità dell’uomo-pipistrello. La situazione in città precipita quando, durante la campagna elettorale, il sindaco Mitchell (Rupert Penry-Jones) viene assassinato dall’Enigmista (Paul Dano), un serial killer con la passione per gli indovinelli. Quest’ultimo lascia un messaggio diretto a Batman, invitandolo a continuare le indagini su di lui, mentre quest’ultimo continua a mietere vittime illustri a Gotham. Durante questa caccia all’uomo, il protagonista si scontrerà con la malavita della città, capeggiata da Carmine Falcone (John Turturro) e dal Pinguino (Colin Farrell). Ad aiutarlo in questa impresa ci sarà anche Selina Kyle (Zoë Kravitz) che, nei panni di Catwoman, cerca vendetta per l’assassinio di un’amica.

Cupo e spettacolare | Recensione The Batman

Avete mai la sensazione, quando guardate un trailer, che vi stiano mostrando le parti migliori di un film e che quando lo guarderete per la prima volta rimarrete un po’ delusi, perché non sarà figo quanto ve lo eravate immaginato? A me capita, soprattutto con i blockbuster, e avevo paura succedesse anche in questo caso. Sono qui per rassicurarvi. Il film è più bello di quanto immaginate. The Batman tiene incollati allo schermo, nonostante le sue 3 ore di durata. Il ritmo è pazzesco, con una giusta alternanza di azione spettacolare e lunghi dialoghi. A completare il tutto abbiamo una regia di un livello eccezionale, sia che si parli dei cinecomic sia che si parli di film in generale, e una colonna sonora da brividi. Un tema molto cupo attraversa tutta la pellicola, così come quello di Hans Zimmer ha fatto nella trilogia di Nolan. Questo The Batman spaventa, emoziona, colpisce il cuore e gli occhi degli spettatori, regalandoci immagini epiche e indimenticabili, sin dalla scena di presentazione del cavaliere oscuro.

«Chi sei tu, qui sotto?» | Recensione The Batman

Così chiede Catwoman a Batman a un certo punto del film. La domanda appare banale, in quanto una delle caratteristiche di Batman è quella di non rivelare la propria identità. Ma il quesito è fondamentale in questo film come in nessun’altro dedicato al supereroe DC. In The Batman vediamo infatti una sfumatura del personaggio inedita, diversa sia da quella compassata di Ben Affleck nei film del DC Extended Universe sia da quella più riflessiva di Christian Bale nella trilogia di Nolan. Robert Pattinson, sia nei panni di Batman che in quelli di Bruce Wayne, è convincente perchè mostra una cattiveria mai vista, una rabbia e un risentimento nei confronti delle persone e della città che ha distrutto la sua famiglia. Questo film parla sia dell’uomo sia del supereroe, dando spazio ad entrambi ma lasciando tante questioni irrisolte per gli inevitabili sequel.

Non è più Marvel vs DC | Recensione The Batman

Uno dei grossi problemi della DC degli ultimi anni è stato quello di voler replicare il modello Marvel. Quest’ultima, nel 2008, inaugurava con Iron Man il Marvel Cinematic Universe e da quel momento non si sarebbe mai fermata. Ad oggi, quest’ultimo conta 27 film e sta iniziando la propria espansione anche nelle serie tv. La DC, nel frattempo, ha concluso la trilogia di Nolan e cercato di replicare maldestramente questo modello, fallendo miseramente dopo pochissimi film. La riscossa è avvenuta con Joker, un film violento, autoriale, che ha guadagnato più di un miliardo di dollari nel mondo ed è stato candidato a 11 Oscar. Da quel momento, DC ha iniziato a giocare uno sport diverso da Marvel. La strada intrapresa è quella di film singoli, realizzati da registi con una storia interessante da raccontare. Questo è accaduto con Joker e questo è accaduto con The Batman. Matt Reeves ha realizzato il film di Batman che i fan dei fumetti e del personaggio attendevano da anni. Si può solo sperare che DC mantenga questa direzione, che sembra quella vincente.

Conclusioni

In un mondo in cui i cinecomic sono diventati un genere a se stante, i film su Batman sono a loro volta un sottogenere. Se negli ultimi anni ci eravamo convinti che nessuno avrebbe mai più toccato il livello della trilogia di Cristopher Nolan, Matt Reeves ci ha fatto ricredere. Il suo The Batman, a mia opinione, è il miglior film mai realizzato sul cavaliere oscuro, ancora di più de Il cavaliere oscuro del 2008. Il crudo realismo, la violenza, lo spessore narrativo e le interpretazioni iconiche del cast rendono questa pellicola uno dei migliori cinecomic mai realizzati e uno dei migliori film di azione e noir usciti ultimamente. Come nel caso di Joker, non sembra di trovarsi di fronte a un film di supereroi, bensì di fronte a un film autoriale, curato in ogni minimo dettaglio. La regia, la fotografia e la colonna sonora elevano The Batman su un livello che la maggior parte dei cinecomic degli ultimi tempi può solo sognare di raggiungere. L’unica pecca è la complessità in certi tratti della trama, che richiama molto film come Seven e Zodiac, entrambi di David Fincher.

E voi, cosa ne pensate della nostra recensione di The Batman? Avete visto il film? Fateci sapere la vostra nei commenti!

P.S.: per chi avesse visto il film e non ne avesse abbastanza degli indovinelli dell’Enigmista, consiglio di andare su questo sito. Diciamo solo che Matt Reeves sta cercando di replicare quanto fatto con Cloverfield.

9 Il miglior Batman di sempre Punti a favore Robert Pattinson è il miglior Batman e il miglior Bruce Wayne di sempre

Robert Pattinson è il miglior Batman e il miglior Bruce Wayne di sempre La regia e la fotografia, cupe e spettacolari

La regia e la fotografia, cupe e spettacolari La colonna sonora di Michael Giacchino Punti a sfavore La trama risulta a tratti un po' complicata

