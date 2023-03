EspoGame 2023: grande successo per la fiera di Rimini!

Si è conclusa con un grandissimo successo e un evento da sold-out a Rimini la terza edizione di EspoGame, quella di questo 2023 all’insegna di eSports, Gaming e web3: scopriamo insieme tutti i dettagli

Si è chiusa con un grandissimo successo, al di sopra delle aspettative, la terza edizione di EspoGame, l’evento dedicato a eSports, Gaming e web3 che per due giorni ha animato la Fiera di Rimini (15 e 16 marzo). Organizzato da Osservatorio Italiano Esports (abbiamo fatto due chiacchiere con Luigi Caputo in merito alla fiera!), Sport Digital House e Italian Exhibition Group, EspoGame ha rappresentato un momento di incontro storico tra tutte le realtà protagoniste del presente e del futuro di questi settori.

Numeri incredibili: 20 aziende, 50 tra società, istituzioni e federazioni, 38 speaker, 600 minuti di contenuti, 4 guest star, una land nel metaverso e una mostra fotografica. Ma EspoGame è stato molto altro: un appuntamento cardine per il business nel mondo del gaming in Italia, l’evento di riferimento che ha deciso anche di allargarsi alle nuove frontiere di Metaverso, blockchain, criptovalute, NFT e web 3.0.

Brand e relatori di grande prestigio si sono alternati sul palco della Vision Arena e, in contemporanea, nell’edizione parallela organizzata nel Metaverso di The Nemesis durante gli appuntamenti aperti dal dibattito sullo stato delle nuove forme del gaming e del web3 in Italia. Si è discusso di opportunità e prospettive di sviluppo del settore, con le voci di rappresentanti di aziende leader sul tema del gaming, tra cui LG Electronics Italia, Barilla Italia, Red Bull, Doce & Gabbana, Bakeca.it, MSI. Molto seguito anche l’approfondimento sull’impatto del gaming sul mondo del calcio, che vede gli eSports come nuovo assett e che ha visto la partecipazione, tra li galtri, dell’Inter FC Internazionale Milano, dell’AC Monza e della Lega Nazionale Dilettanti.

Generazione Z, sostenibilità ed innovazione sono state identificate come nuove chiavi di marketing del gaming nell’appuntamento che ha accolto sul palco anche le voci di Acer, eBay. Infine, i focus sul web 3.0 nei cicli che hanno coinvolto anche le voci di Telepass e Barilla Italia, oltre che le guest star dell’evento Fabio Viola, Fortuna Imperatore, Giacomo Zucco e Stefano Sorrentino. Formazione, ispirazione, networking e business sono stati i principi cardine che hanno accompagnato EspoGame: un evento votato alla contaminazione tra gaming e web3, in cui gli operatori di questi settori si sono potuti conoscere e scambiare idee.

EspoGame 2023: un grande successo alla Fiera di Rimini, la parola a Caputo!

L’edizione 2023 di EspoGame ha anche tagliato un traguardo unico in Italia per gli eventi dedicati a questi settori. È stato il primo ad avere un’estensione nel metaverso. Grazie alla partnership con l’azienda italiana The Nemesis, all’interno del suo metaverso gli utenti hanno potuto accedere a contenuti extra ed esclusivi degli speaker e dei brand coinvolti. Il metaverso riservato ad EspoGame sarà aperto fino a fine marzo e potete accedervi tramite i canali ufficiali!

Infine, Luigi Caputo, founder dell’OIES e organizzatore di EspoGame, ha commentato:

Questa edizione di EspoGame ha segnato un punto di svolta nell’evoluzione del gaming in Italia. La contaminazione con il web3 ha abbattuto barriere e aperto le porte a incredibili opportunità. Abbiamo creato un appuntamento in cui grandi brand e operatori di questi settori hanno potuto confrontarsi e stringere relazioni commerciali. È questa infatti la forza di EspoGame: un evento con la forte vocazione al business, punto di incontro di un pubblico di alto profilo fatto di aziende, manager e professionisti interessati a far crescere questi mercati. Siamo riusciti in questo intento, coinvolgendo il più alto numero di brand e società operanti in questi mercati. Siamo davvero entusiasti di aver portato le innovazioni legate al metaverso e agli aspetti culturali del gaming, e a tutti gli speaker che hanno alzato il livello della manifestazione a una dimensione unica in Italia. Possiamo solo essere soddisfatti per EspoGame e per tutto il percorso di eccellenza che stiamo tracciando.

E questo è quanto: alla fiera di Rimini di EspoGame 2023 c’eravamo anche noi e confermiamo ogni singola parola di Caputo! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e continuate a seguirci per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!