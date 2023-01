MySound Sphere Pods: ecco i nuovi auricolari true wireless

MySound ha rilasciato i nuovi auricolari true wireless Sphere Pods, dotati di tecnologia Bluetooth 5.0. Scopriamoli insieme

Dalla sezione audio di Meliconi, meglio conosciuta anche come MySound, ecco che arrivano i nuovi auricolari true wireless Sphere Pods. Come afferma la società, dedicare il tempo ai vostri obiettivi non è mai stato così piacevole e smart. Questi auricolari vanno ad inserirsi in un mercato veramente ampio e ricco di concorrenza, ma quali sono i loro punti di forza? Iniziamo questo articolo e scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi MySound Sphere Pods

Ideali per chi ama il comfort, i nuovi Sphere Pods sono funzionali e facili da indossare, grazie alla loro dimensione ridotta e alla forma EasyWear, in grado di adattarsi alla conformazione dell’orecchio. Questi nuovi auricolari di MySound si collegano a qualsiasi dispositivo disponga di una connessione Bluetooth, come smartphone, tablet, notebook e tanto altro. Dedicati a chi desidera telefonare in modo pratico, senza interruzioni e a chi ama ascoltare la musica con un’elevata qualità del suono.

Dal design ovale ed elegante, i nuovi auricolari Sphere Pods con tecnologia Bluetooth 5.0 assicurano un’autonomia di 3 ore, grazie al chipset ad alto risparmio energetico. Il case di ricarica, compatto e dalle dimensioni contenute, garantisce fino a 3 ricariche complete degli auricolari e dispone di USB-C per la ricarica. Inoltre, può essere comodamente riposto nello zaino o nella borsa, al riparo da urti o graffi.

Questi nuovi auricolari sono comodi e intuitivi. Tramite questi ultimi, con un semplice tocco del sensore touch integrato, si può accedere al menù multifunzione e passare dalla riproduzione musicale alle telefonate e viceversa. Sono compatibili con tutti i sistemi operativi Apple e Android. Disponibili nell’unica colorazione in bianco, coniugano vestibilità, prestazioni avanzate, un design di tendenza e linee raffinate, per offrire un’esperienza di qualità. Il packaging inoltre è confezionato senza l’utilizzo di plastica per promuovere la sostenibilità ambientale.

Sono disponibili sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 39,99 €. Cosa ne pensate di questi nuovi auricolari true wireless? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news relative all’universo dei dispositivi mobili, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!