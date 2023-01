Like a Dragon: Ishin, svelati i requisiti della versione PC!

In queste ore, SEGA e il Ryu Ga Gotoku Studio hanno svelato i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Like a Dragon: Ishin, vediamoli insieme in questo articolo dedicato

La serie di Yakuza è ormai diventato un universo espanso che vanta spin-off di ogni genere e natura, dagli action ai JRPG a turni. Nel mese di febbraio arriverà Like a Dragon: Ishin, remake dell’originale spin-off uscito nel 2014 esclusivamente in Giappone su PS4 (fu proprio uno dei titoli di lancio nella terra del Sol Levante). Il 21 febbraio venturo invece potremo provarlo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S e potremo rivivere l’epica avventura di Sakamoto Ryoma, un samurai che vive in una tumultuosa e tarda epoca Edo, fra conflitti sociali e non solo.

Nelle scorse ore, SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno rilasciato, tramite la pagina ufficiale di Steam, i requisiti minimi e raccomandati della versione PC del titolo. Qualsiasi configurazione abbiate, sappiate che avrete bisogno di Windows 10 64-bit e almeno 60GB di spazio per installare il gioco al day one. Per il resto, i requisiti non si discostano molto da quanto già visto con Judgment e Lost Judgment su PC. Vi lasciamo alle due configurazioni!

Ecco i requisiti minimi e raccomandati per PC di Like a Dragon: Ishin!

Vediamo insieme i requisiti minimi:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : Intel Core i5-3470, 3.2 GHz | AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz

: Intel Core i5-3470, 3.2 GHz | AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz RAM : 8 GB

: 8 GB GPU : Nvidia GeForce GTX 960, 2 GB | AMD Radeon RX 460, 2 GB

: Nvidia GeForce GTX 960, 2 GB | AMD Radeon RX 460, 2 GB DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio Necessario : 60 GB

: 60 GB Note: configurazione che garantisce 1080p/30fps a “low”

Qui di seguito invece i requisiti raccomandati per giocare al meglio Like a Dragon: Ishin su PC:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : Intel Core i7-4790, 3.6 GHz | AMD Ryzen 5 1600, 3.2 GHz

: Intel Core i7-4790, 3.6 GHz | AMD Ryzen 5 1600, 3.2 GHz RAM : 8 GB

GPU : Nvidia GeForce RTX 2060, 6 GB | AMD Radeon RX Vega 56,8 GB

: 8 GB : Nvidia GeForce RTX 2060, 6 GB | AMD Radeon RX Vega 56,8 GB DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio Necessario : 60 GB

: 60 GB Note: configurazione che garantisce 1080p/60fps a “high”

Questi erano dunque i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Like a Dragon: Ishin! Fateci sapere se acquisterete il gioco qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!