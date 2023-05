Come sbloccare iPhone bloccato senza iTunes: le 3 migliori soluzioni

Vi spieghiamo i 3 migliori metodi per sbloccare un iPhone bloccato senza iTunes. Se siete nel panico perché non riuscite più ad accedere al vostro smartphone

Siete tra quelli che dimenticano il codice di accesso al cellulare o tra quelli a cui i bambini dispettosi tentano di sbloccare il telefono, ma finiscono col mettere la password sbagliata troppe volte? In ogni caso, potete finire nei guai: il sistema di sicurezza del telefono si attiva e l’iPhone viene disabilitato. Purtroppo, questa situazione crea notevoli problemi perché non consente di utilizzare più il telefono.

Ma cerchiamo di procedere e veniamo al punto: come bypassare il passcode dell’iPhone per risolvere questa situazione fastidiosa? Esistono diversi metodi, come l’utilizzo di TunesKit iPhone Unlocker, l’app Trova il mio telefono, iCloud, Siri e così via, per sbloccare l’iPhone.

Nel seguito di questi post vi spiegheremo come sbloccare un iPhone senza codice di accesso. Quindi, continuate a leggere!

Come sbloccare iPhone bloccato senza password e senza iTunes

Quando l’iPhone chiede il codice di accesso per sbloccare il telefono e voi fornite ripetutamente le credenziali sbagliate, sullo schermo apparirà una messaggio di avvertimento:” iPhone non disponibile, riprovare tra 15 minuti”. Avrete altre due possibilità; se, in ogni caso, non riuscirete a fornire la password corretta, il vostro telefono verrà disabilitato per un’ora e così via fino a bloccare completamente il telefono.

Di seguito quindi riportiamo 3 ottimi metodi per risolvere il problema.

Metodo 1: sbloccare un iPhone bloccato utilizzando TunesKit iPhone Unlocker

Se il vostro iPhone viene disabilitato, utilizzare un software di sblocco per iPhone di terze parti può essere una soluzione molto valida. Riteniamo che TunesKit iPhone Unlocker sia uno dei più appropriati. Si tratta di uno strumento di sblocco iOS molto pratico e professionale. Se lo schermo del vostro iPhone non risponde al tocco, è disabilitato o è rotto, TunesKit è la migliore soluzione per risolvere tutti questi problemi dove necessita il recupero del telefono. A differenza di altri software, risolve rapidamente i problemi di blocco dell’iPhone, in pochi minuti.

Perché scegliere TunesKit iPhone Unlocker?

Perfettamente compatibile con la maggior parte dei modelli iOS

Sblocca l’iPhone senza iTunes

Semplice da usare e comoda interfaccia utente

Aiuta a resettare i dispositivi in fabbrica senza ID Apple

Gestisce le versioni avanzate di iOS, incluso iOS 16

Di seguito viene riportata una guida passo passo per sbloccare un iPhone bloccato senza iTunes.

Step 1 : Collegare l’iPhone al computer. Scaricare ed eseguire lo strumento di recupero iOS, TunesKit, sul PC. Collegare l’iPhone al PC e premere il pulsante Start.

: Collegare l’iPhone al computer. Scaricare ed eseguire lo strumento di recupero iOS, TunesKit, sul PC. Collegare l’iPhone al PC e premere il pulsante Start. Step 2 : Impostare l’iPhone in modalità DFU. Successivamente, mettete l’iPhone in modalità DFU o Recovery Mode e, dopo averlo fatto correttamente, fate clic sul pulsante Next per passare al passaggio successivo.

: Impostare l’iPhone in modalità DFU. Successivamente, mettete l’iPhone in modalità DFU o Recovery Mode e, dopo averlo fatto correttamente, fate clic sul pulsante Next per passare al passaggio successivo. Step 3 : Scaricare il firmware. Verificate che le informazioni fornite appartengano al vostro iPhone; in caso contrario, correggetele manualmente. Quindi, scaricate il pacchetto del firmware facendo clic sull’opzione di download.

: Scaricare il firmware. Verificate che le informazioni fornite appartengano al vostro iPhone; in caso contrario, correggetele manualmente. Quindi, scaricate il pacchetto del firmware facendo clic sull’opzione di download. Step 4: Sbloccare l’iPhone disabilitato. Una volta completato il processo di download del firmware, TunesKit iPhone Unlocker inizierà a sbloccare il vostro iPhone.

Se ancora non vi è chiara la procedura, vi consigliamo di guardare questo video per ulteriori dettagli.

Pro:

Questa applicazione ha una elevata percentuale di successo nello sblocco di iPhone e altri dispositivi iOS.

nello sblocco di iPhone e altri dispositivi iOS. Senza usare iTunes, questa applicazione può aiutare a sbloccare qualsiasi iPhone bloccato o disattivato.

TunesKit iPhone Unlocker può rimuovere il Touch ID, il Face ID e il codice di blocco a 4 e 6 cifre.

Questa applicazione è molto utile in caso di schermo nero o danneggiato dell’iPhone.

Ha un periodo di prova gratuito per chi utilizza l’applicazione per la prima volta.

Contro:

La versione gratuita è limitata

Metodo 2: come sbloccare l’iPhone bloccato senza iTunes tramite “Trova il mio iPhone”

Senza aver bisogno di utilizzare iTunes, in genere si utilizzano due metodi per sbloccare un iPhone disabilitato tramite “Trova il mio iPhone”: uno è diretto tramite l’applicazione e il secondo è tramite iCloud. L’app “Trova il mio iPhone” aiuta a sbloccare l’iPhone disabilitato senza utilizzare un computer, se l’utente ha accesso a un altro dispositivo Apple, come l’iPad o l’iPhone di un amico.

L’app “Trova il mio iPhone” permette di bloccare, localizzare o resettare i dispositivi Apple da remoto; inoltre, è una soluzione ideale per ripristinare o sbloccare i contenuti in modo semplice. Di seguito viene illustrata una guida passo passo su come utilizzarla.

Step 1 . Aprite il browser web e fornite l’ID Apple e le credenziali per accedere all’account iCloud. Accedere all’opzione “Trova il mio iPhone” e selezionare la sezione “Dispositivi” per trovare l’elenco dei dispositivi abbinati al proprio ID Apple. Scegliere l’opzione del dispositivo iOS disabilitato.

. Aprite il browser web e fornite l’ID Apple e le credenziali per accedere all’account iCloud. Accedere all’opzione “Trova il mio iPhone” e selezionare la sezione “Dispositivi” per trovare l’elenco dei dispositivi abbinati al proprio ID Apple. Scegliere l’opzione del dispositivo iOS disabilitato. Step 2. Trovate il dispositivo iPhone, riproducete un suono, resettatelo o bloccatelo. Se volete riparare un iPad o un iPhone disabilitato senza iTunes, è necessario resettare il dispositivo. Selezionate la sezione “Ripristina iPhone”.

In pochi minuti, “Trova il mio iPhone” resetterà da remoto il dispositivo iOS e disabiliterà anche il blocco.

Metodo 3: sbloccare un iPhone disabilitato con Siri (iOS 8.0 – iOS 11)

Potrebbe sembrare strano, ma è realtà: un iPhone disabilitato può essere ripristinato con Siri, anche senza iTunes.

Ecco le istruzioni passo passo.

Step 1 . Andate sul pulsante Home per attivare Siri. Quindi, fate una domanda a Siri che visualizzerà l’orologio sullo schermo. Selezionate l’icona dell’orologio per avviare il processo di recupero dell’iPhone disabilitato.

. Andate sul pulsante Home per attivare Siri. Quindi, fate una domanda a Siri che visualizzerà l’orologio sullo schermo. Selezionate l’icona dell’orologio per avviare il processo di recupero dell’iPhone disabilitato. Step 2 . Passate all’interfaccia dell’orologio mondiale e toccate l’icona + per aggiungere un altro orologio.

. Passate all’interfaccia dell’orologio mondiale e toccate l’icona + per aggiungere un altro orologio. Step 3 . L’interfaccia visualizzata vi chiederà di selezionare una città. Scegliete una città qualsiasi e fate clic sull’opzione “Seleziona tutto”.

. L’interfaccia visualizzata vi chiederà di selezionare una città. Scegliete una città qualsiasi e fate clic sull’opzione “Seleziona tutto”. Passo 4 . Successivamente, sullo schermo verranno visualizzate diverse opzioni, come copia, taglia, condividi, definisci, ecc.

. Successivamente, sullo schermo verranno visualizzate diverse opzioni, come copia, taglia, condividi, definisci, ecc. Passo 5 . Verrà visualizzata una finestra con diverse funzioni di condivisione. Scegliere l’icona Messaggio per procedere.

. Verrà visualizzata una finestra con diverse funzioni di condivisione. Scegliere l’icona Messaggio per procedere. Passo 6 . Digitate qualcosa nella sezione “A” e fate clic sul pulsante di ritorno della tastiera.

. Digitate qualcosa nella sezione “A” e fate clic sul pulsante di ritorno della tastiera. Passo 7 . Il testo menzionato (nella sezione TO) sarà evidenziato in verde; sceglietelo e fate clic sull’icona più.

. Il testo menzionato (nella sezione TO) sarà evidenziato in verde; sceglietelo e fate clic sull’icona più. Passo 8 . Nella nuova finestra, l’obiettivo è il pulsante “Crea nuovo contatto”.

. Nella nuova finestra, l’obiettivo è il pulsante “Crea nuovo contatto”. Passo 9 . Selezionate l’opzione “Aggiungi foto” per procedere con il processo.

. Selezionate l’opzione “Aggiungi foto” per procedere con il processo. Passo 10 . Si aprirà una libreria, come indicato nell’immagine seguente. Toccare i momenti e visitare l’album.

. Si aprirà una libreria, come indicato nell’immagine seguente. Toccare i momenti e visitare l’album. Passo 11. Invece di scegliere una foto, premere il pulsante Home e uscire dall’interfaccia utente. In questo modo, si aprirà la schermata iniziale dell’iPhone e il telefono disabilitato verrà ripristinato.

A volte i metodi 2 e 3 non sono compatibili con tutte le versioni di iPhone. Quindi, se non dovesse funzionare, si consiglia di provare la prima metodologia.

Conclusioni

È noto che gli utenti possano bypassare la password dell’iPhone utilizzando iTunes, ma in realtà è possibile farlo anche senza l’aiuto di iTunes. TunesKit iPhone Unlocker è uno degli esempi più interessanti; inoltre, l’utente può provare Siri (disponibile solo per alcune versioni di iOS), iCloud, “Trova il mio iPhone”, ecc.

Se vi ritrovate con in iPhone disabilitato, potete provare uno qualsiasi di questi metodi. Tuttavia, tra tutte le procedure, provare lo strumento di sblocco iPhone di TunesKit è la più sicura, affidabile e veloce, poiché ha una percentuale di successo del 100%. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!