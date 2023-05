Mary & George: le prime immagini della serie Sky Original

Sky diffonde le prime immagini di Mary & George; la nuova serie targata Sky Original. Il nuovo dramma in costume con protagonisti Julianne Moore e Nicholas Galitzine

Diffuse nella rete le prime immagini della nuova serie in costume targata Sky Original; Mary & George. Basata sull’avvincente figura realmente esistita di Mary Villiers; vede protagonisti l’attrice premio Oscar Julianne Moore (Still Alice, Lontano dal paradiso) assieme Nicholas Galitzine (Cenerentola, Purple Hearts) e Tony Curran (Mayflies, Your Honor).

Otto audaci episodi della serie period drama più avvincente. La storia di una madre e un figlio, pronti al compromesso più immorale pur di arrivare alla conquista del potere e del trono di Inghilterra. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Mary & George: scandalo e trasgressione nella nuova serie Sky Original

Stesso sguardo con occhi ingannevoli. L’uno di fianco all’altro. Uno scrutare infimo e raggirante, prossimi a mettere in atto il loro diabolico piano arrivista. Sono catturati così i due attori protagonisti di Mary & George (interpretati dai già citati Julianne Mooree Nicholas Galitzine)

Come si evince dalla trama ufficiale; la storia audace e scandalosa Mary Villiers occupata ad educare suo figlio George, con il fine di sedurre Re Giacomo VI di Scozia (noto anche come Giacomo I d’Inghilterra). Grazie a scandalosi intrighi, il duo di umili origini divenne la coppia madre-figlio più ricca, più titolata e influente che l’Inghilterra avesse mai visto, nonché la coppia più fidata di consiglieri del re.

Mary & George vanta di un nutrito cast d’eccellenza, composto da: Nicola Walker; Niamh Algar; Trine Dyrholm; Sean Gilder; Adrian Rawlins; Mark O’Halloran; Laurie Davidson; Samuel Blenkin; Jacob McCarthy; Tom Victor; Alice Grant; Amelia Gething; Mirren Mack; Rina Mahoney e Simon Russell Beale. Creata da DC Moore e prodotta da Hera Pictures in associazione con Sky Studios; sarà disponibile in esclusiva a partire dal 2024 sulla nota emittente Sky .

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.