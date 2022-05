Idraulico: l’importanza di farsi conoscere con un sito web

L’agenzia web sa bene come creare un sito web per idraulici sia semplice e non mancano possibilità di realizzare un sito vetrina a basso costo

Ogni idraulico professionista si trova nella necessità di farsi trovare da sempre nuovi clienti per risolvere problemi e riparare guasti e per questo è importante non trascurare le potenzialità offerte dal web. Sempre più persone usano Internet e si affidano a Google per trovare la migliore soluzione alle loro esigenze per cui anche l’idraulico deve poter contare su una solida presenza online.

Chi sceglie di realizzare un sito web può apparire nelle prime posizioni di Google, ma soprattutto farsi trovare da chi cerca un determinato servizio di idraulica in un determinato momento e in un determinato territorio. Mentre l’agenzia web si occupa di realizzare e promuovere il tuo sito, l’idraulico può lavorare con la sicurezza di avere sempre nuovi clienti.

L’importanza del sito, ma soprattutto della SEO

L’agenzia web sa bene come creare un sito web per idraulici sia semplice e non mancano possibilità di realizzare un sito vetrina a basso costo ottenendo subito visibilità e clienti. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita e per questo oltre alla realizzazione del sito web bisogna fare qualcosa in più: pensare alla SEO.

A cosa ti serve avere un sito web se poi i tuoi clienti non riescono a trovarti quando fanno una ricerca su Google? Per questo si deve realizzare un progetto online che sia:

Ottimizzato per la navigazione da ogni dispositivo e responsive su PC, tablet e smartphone;

Veloce e strutturato in modo da rendere la fruizione semplice e chiara anche all’utente meno esperto;

Ricco di informazioni e contenuti aggiornati, ben scritti e accattivanti.

Seguendo queste semplici indicazioni si potrà ottenere un buon sito per idraulico, pensato per avere un ottimo posizionamento sui motori di ricerca. Per questo nella realizzazione siti web è importante evitare il fai da te e affidarsi ad una web agency specializzata.

Caratteristiche di un buon sito web per idraulici

Un sito per idraulico può essere pensato come il classico sito vetrina e deve contenere informazioni sul professionista, l’azienda e i servizi offerti. Per questo non devono mancare alcune sezioni fondamentali:

Servizi: si tratta di descrivere l’attività svolta per i clienti come riparazione tubature, ricerca di perdite d’acqua, spurgo WC Roma e così via;

si tratta di descrivere l’attività svolta per i clienti come riparazione tubature, ricerca di perdite d’acqua, e così via; Servizio di Pronto Intervento per le situazioni di emergenza con indicato chiaramente orario di lavoro, giorni di reperibilità e numero di telefono;

per le situazioni di emergenza con indicato chiaramente orario di lavoro, giorni di reperibilità e numero di telefono; Contatti: si tratta di includere nel sito email, telefono e un form per ricevere la richiesta di lavoro e preventivi, ma anche una mappa se l’idraulico opera a livello locale in una data zona.

Bastano queste pagine per avere una presentazione completa dell’attività del professionista e ai contenuti di qualità si aggiungeranno dettagli tecnici e immagini capaci di attirare l’attenzione dell’utente.

L’ultimo aspetto a cui prestare attenzione è la SEO e la Local SEO per far apparire il sito tra i primi risultati di ricerca nella zona in cui lavora l’idraulico, ad esempio un determinato quartiere di Roma. La persona solitamente fa una ricerca idraulico+città e per questo è importante studiare una valida strategia di posizionamento.

Come vedi sono tanti i vantaggi del sito web per l’idraulico e come ogni altro professionista anche chi si occupa di idraulica non può più ignorare le potenzialità del web per trovare clienti e battere la concorrenza.