Manutenzione straordinaria: lo spurgo lavandini e fognature

Tra i tanti problemi che affliggono le persone ci sono quelli di intasamento dello scarico di lavandini, bidet e WC e che richiedono l’intervento di un idraulico professionista specializzato in spurgo lavandini e spurgo fognature. Nel primo caso lo spurgo può essere fatto anche da soli, mentre se è la fognatura ad essere intasata o la fossa biologica piena è necessario l’intervento di un idraulico esperto.

Come evitare che lo scarico si intasi?

Anche se l’intasamento dello scarico di lavandini e WC e della fognatura è un problema frequente ci sono diversi suggerimenti utili ad evitare l’ostruzione dei tubi. Le buone pratiche partono dalla considerazione che spesso lo scarico si intasa a causa di capelli, olio da cucina, carta igienica e residui di cibo.

Per questo gli idraulici consigliano di non gettare nelle tubature:

Olio per friggere e olio contenuto in lattine di tonno e sottolii;

Carta da cucina;

Assorbenti igienici e pannolini;

Fazzoletti, cotton fioc e filo interdentale;

Capelli e mozziconi di sigarette;

Prodotti chimici di uso domestico.

Come fare lo spurgo dei lavandini da soli

In caso di ostruzione dei tubi di scarico si può provare a fare lo Spurgo Lavandini Roma da soli usando i cosiddetti rimedi della nonna, sempre efficaci. Uno di questi consiste nel versare nello scarico 5 cucchiai di sale, 500 ml di aceto e 1 litro di acqua bollente.

Se questo rimedio non funziona il consiglio è quello di rivolgersi all’idraulico evitando disgorganti chimici e acidi che danneggiano le tubature e rilasciano esalazioni pericolose per la persona.

Come fare lo spurgo della fognatura

A differenza dello spurgo lavandini, per lo Spurgo Fognature Roma non si può fare da soli. In questo caso ci si affida alla tecnologia canal jet, che usa acqua ad altissima pressione ed è ideale anche per la disostruzione di tubature di piccole dimensioni come scarichi di lavandini e lavatrici.

Per lo svuotamento della fossa biologica intervengono gli idraulici professionisti, dato che qualsiasi intervento casalingo rischia solo di peggiorare la situazione. L’importanza di affidarsi ad una ditta specializzata è data anche dal fatto che lo smaltimento illecito dei rifiuti è passibile di denuncia da parte delle autorità. Il committente, anche quando si tratta di fare lo spurgo fognature, ha l’obbligo di accertare che il rifiuto sia stato smaltito correttamente.

In questo caso il consiglio è quello di rivolgersi a un professionista di comprovata esperienza, reperibile H24 e specializzato. Il migliore idraulico Roma conosce i vari sistemi e tubature e lavora con strumenti all’avanguardia per fare lo spurgo lavandini e lo spurgo fognature. Per questo interviene con autospurgo e pompe idrovore in caso di ostruzioni e svuota la fossa biologica trasportando il rifiuto in discarica. A fine intervento il cliente riceve il Formulario di Identificazione dei Rifiuti.

L’unico consiglio è quello di scegliere con cura l’idraulico a Roma a cui affidare lo spurgo fognature Roma e lo spurgo lavandini Roma, privilegiando chi lavora da anni nel settore e propone al cliente un servizio di qualità a prezzi competitivi.