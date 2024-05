Blockchain: che cos’è, dalla tecnologia alle applicazioni

In questa guida dedicata vogliamo andare ad esplorare con voi che cos’è la Blockchain e come può essere applicata questa tecnologia ai nuovi campi dell’informatica

La blockchain, o catena di blocchi in italiano, rappresenta una tecnologia rivoluzionaria che sta cambiando il modo in cui interagiamo con i dati digitali. Si tratta di un registro distribuito e immutabile che registra le transazioni in modo sicuro e trasparente. Sebbene la blockchain sia maggiormente conosciuta come base delle criptovalute come Bitcoin, possiede un potenziale applicativo ben più ampio, abbracciando svariati settori. Wikipedia, la definisce tecnicamente così:

Una blockchain è un registro digitale aperto e distribuito, in grado di memorizzare record di dati (solitamente, denominati “transazioni”) in modo sicuro, verificabile e permanente. Una volta scritti, i dati in un blocco non possono essere retroattivamente alterati senza che vengano modificati tutti i blocchi successivi ad esso e ciò, per la natura del protocollo e dello schema di validazione, necessiterebbe del consenso della maggioranza della rete.[15] La blockchain è quindi rappresentabile come una lista, in continua crescita, di “blocchi” collegati tra loro e resi sicuri mediante l’uso della crittografia. Ad un blocco possono essere associate una o più transazioni e ogni blocco, inoltre, contiene un puntatore hash al blocco precedente e una marca temporale.

Tanti termini tutti molto tecnici e forse difficilmente comprensibili a chi si avvicina a questo mondo a piccoli passi. In questa guida, vogliamo andare ad esplorare con voi, con le parole più semplici possibili, che cos’è la tecnologia Blockchain e quali possono essere i migliori campi di applicazione a livello informatico, le sfide per il futuro e qualche preoccupazione. Insomma: tutto ciò che dovete sapere sulla tecnologia Blockchain è qui. Iniziamo!

Come funziona la blockchain

Immaginiamo la blockchain come un enorme registro pubblico, suddiviso in blocchi interconnessi, simili ai volumi di un’enciclopedia. Ogni blocco deve contenere, nello specifico:

Un timestamp: un’impronta temporale che attesta il momento preciso in cui la transazione è avvenuta.

Un collegamento al blocco precedente: come un riferimento incrociato che garantisce l'ordine cronologico delle transazioni e l'immutabilità della catena.

I dati della transazione: la specifica operazione registrata, che può essere un trasferimento di denaro, un contratto legale o qualsiasi altra tipologia di scambio digitale.

Ogni blocco viene aggiunto alla catena mediante un processo complesso chiamato mining. I miner, ovvero potenti computer dedicati, competono per risolvere complessi problemi matematici. Il primo miner che risolve il problema ottiene il diritto di aggiungere il nuovo blocco alla catena e riceve una ricompensa in criptovaluta. Una volta aggiunto un blocco alla blockchain, diventa immutabile. Questo significa che non può essere modificato o eliminato. La sicurezza della blockchain è garantita da due elementi chiave:

Distribuzione: il registro è distribuito su una rete di computer, ognuno dei quali possiede una copia completa della catena. Qualsiasi tentativo di modifica su un singolo computer verrebbe immediatamente respinto dagli altri nodi della rete.

Crittografia: i dati all'interno di ogni blocco sono crittografati con algoritmi complessi, rendendoli illeggibili per chiunque non disponga della chiave privata per decifrarli. Questo ostacolo rende estremamente difficile per gli hacker rubare o alterare i dati sulla blockchain.

Vantaggi della blockchain

La tecnologia blockchain offre numerosi vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali di gestione dei dati:

Sicurezza insuperabile: la natura distribuita e crittografata della blockchain la rende estremamente resistente ad attacchi informatici e frodi.

Trasparenza totale: tutte le transazioni registrate sulla blockchain sono visibili a tutti i partecipanti della rete, garantendo massima trasparenza e responsabilità.

Efficienza ottimizzata: la blockchain può automatizzare e semplificare molti processi, velocizzando le transazioni e riducendo i costi operativi.

Decentralizzazione intrinseca: la blockchain non è controllata da alcuna singola entità, eliminando il rischio di manipolazione o censura.

Le applicazioni

Il potenziale applicativo della blockchain si estende ben oltre le criptovalute, abbracciando una moltitudine di settori:

Finanza: La blockchain può rivoluzionare il sistema finanziario tradizionale, creando sistemi di pagamento più sicuri, veloci ed efficienti, come le criptovalute, e abilitando nuovi modelli di business come la finanza decentralizzata (DeFi).

Catena di approvvigionamento: La blockchain può tracciare in modo trasparente e immutabile il movimento di merci e prodotti lungo la filiera produttiva, migliorando la tracciabilità, la gestione degli inventari e la lotta alla contraffazione.

Gestione dell'identità: La blockchain può creare identità digitali sicure, portatili e verificabili, riducendo il rischio di furti d'identità e semplificando l'accesso ai servizi online.

Votazioni elettroniche: La blockchain può garantire votazioni sicure, trasparenti e immutabili, contrastando il rischio di brogli e aumentando la fiducia nel processo democratico.

La blockchain può garantire votazioni sicure, trasparenti e immutabili, contrastando il rischio di brogli e aumentando la fiducia nel processo democratico. Sanità: La blockchain può proteggere i dati sanitari sensibili, consentendo una condivisione sicura e controllata delle informazioni tra medici e pazienti, migliorando la qualità delle cure e la ricerca medica.