OnePlus Ace 3 Pro: all’orizzonte con Snapdragon 8 Gen 3?

Il prossimo OnePlus Ace 3 Pro potrebbe essere equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 3 e offrire fino a 1 TB di storage interno

Mentre gli appassionati attendono con impazienza novità da parte di OnePlus, un leak proveniente da Weibo, social network cinese simile a Twitter, potrebbe aver svelato alcune caratteristiche interessanti del prossimo top di gamma dell’azienda, l’atteso OnePlus Ace 3 Pro.

OnePlus Ace 3 Pro: il leak

Secondo Smart Pikachu, leaker affidabile sulla piattaforma, il nuovo smartphone monterebbe il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, confermando voci già emerse in precedenza. La vera sorpresa, però, riguarda la possibilità di trovare tagli di memoria con ben 1 TB di storage interno, opzione attualmente riservata da OnePlus solo al mercato cinese.

Smart Pikachu fa inoltre riferimento a un design inedito per l’Ace 3 Pro, allineandosi con indiscrezioni precedenti. Tuttavia, resta da capire se si tratti di informazioni realmente nuove o di un semplice riecheggiare voci diffuse da altri leaker nelle scorse settimane.

Fotocamere

Sul fronte fotografico, se le indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, l’Ace 3 Pro potrebbe vantare una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony IMX890. Si tratta dello stesso sensore già impiegato nell’Ace 3 (commercializzato internazionalmente come OnePlus 12R). In questo scenario, sorge spontanea la domanda: il processore di punta Snapdragon 8 Gen 3 potrebbe garantire scatti fotografici di qualità superiore rispetto al fratello minore?

Conclusioni

Considerando che OnePlus ha lanciato gli Ace Pro e Ace 2 Pro ad agosto dello scorso anno, dovremo probabilmente navigare tra leak e rumor per almeno un altro paio di mesi prima di conoscere ufficialmente le specifiche dell’Ace 3 Pro. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda per scoprire se le indiscrezioni troveranno riscontro nella realtà e quali altre sorprese riserverà il nuovo top di gamma OnePlus.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone top di gamma OnePlus? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.