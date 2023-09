Twitter: il social sarà a pagamento per tutti?

Dopo il rebranding con X, Elon Musk prepara la sua prossima mossa: rendere a pagamento Twitter, almeno stando a quanto riportato di recente

Potrebbero avvicinarsi tempi duri per gli utenti di Twitter, stando al tam tam degli ultimi report sulla stessa piattaforma: il sedicente X, tuttora meglio ricordato per la metafora del cinguettio, potrebbe presto diventare a pagamento. Sono molti i profili a riportare il controverso piano di Elon Musk, come potete vedere nel tweet qui sotto. L’autore del post non ha edulcorato particolarmente i termini utilizzati per descrivere la strategia di business, sebbene in tutta onestà (dopo un promettente slancio azionario) ci sia ben poco per cui moderare i toni.

BREAKING: Republican billionaire Elon Musk announces his latest plan to totally destroy Twitter and says that he will soon start charging every user a monthly fee to use the website — a move that will drive people away from the platform in droves. Musk revealed the boneheaded… pic.twitter.com/fBngTsPirD — Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) September 18, 2023

Il pagamento che non ti aspetti: Twitter sarà inaccessibile ai più?

Dozzine di post analoghi alludono all’obbligo di pagamento per Twitter come a qualcosa di non per forza inevitabile, per quanto imminente. Qui sopra Occupy Democrats accentua il background politico di Elon Musk, ma al di là del dibattito tra democratici e repubblicani il rischio di un esodo di massa dalla piattaforma è ovviamente reale. Che sia qualcosa con cui il magnate e la sua sottoposta Linda Yaccarino abbiano fatto i conti, poi, resterà da vedere. Per ora, come ricorda il tweet nelle ultime righe, le alternative come Mastodon non mancano, e considerando che persino la controparte di Meta – Threads – è inaccessibile in Italia a causa del regolamento europeo, Musk si trova decisamente sul ghiaccio sottile.

