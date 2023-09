Xiaomi 13T Series: caratteristiche complete e prezzi in Italia

Xiaomi ha ufficializzato in Italia la nuova famiglia di smartphone Xiaomi 13T Series, progettata per esplorare il proprio talento artistico

Xiaomi ha ufficializzato in Italia la nuova famiglia di smartphone flagship Xiaomi 13T Series, progettata e realizzata per il pubblico che desidera esprimere al meglio il proprio talento artistico. Incorporando lenti ottiche professionali Leica, Xiaomi 13T Series offre infatti la vera e propria esperienza ‘Authentic Leica Imagery’, consentendo agli utenti di portare sempre con sé l’iconicità del brand Leica.

La nuova serie flagship è dotata di tecnologia innovativa che consente l’ottimizzazione delle prestazioni, della batteria a lunga durata e di un display nitidissimo, garantendo in questo modo un’esperienza d’uso eccezionale per scattare foto, guardare video o semplicemente per l’uso quotidiano.

Xiaomi 13T Series in Italia: il capolavoro in ogni storia

Assecondando la passione per la creatività che caratterizza soprattutto gli utenti di nuova generazione, Xiaomi 13T Series porta con sé funzionalità fotografiche di livello professionale: sia Xiaomi 13T Pro che Xiaomi 13T presentano infatti una configurazione a tripla fotocamera con obiettivi Summicron co-ingegnerizzati con Leica, tra cui una fotocamera grandangolare da 50MP con 24mm di lunghezza focale e una lente asferica 7P progettata per catturare una maggiore quantità di luce supportando le riprese ad alta gamma dinamica, e un teleobiettivo da 50MP con 50mm di lunghezza focale.

Inoltre, è presente una fotocamera ultragrandangolare da 12MP con 15mm di lunghezza focale, ideale per scattare foto panoramiche e catturare paesaggi mozzafiato. Grazie alla tecnologia DCI-P3 al 100%, le fotocamere di entrambi gli smartphone presentano una gamma di colori più ampia che aiuta a catturare ogni momento con la classica qualità del brand Leica.

Leica

Xiaomi 13T Series offre due stili fotografici originali Leica: Leica Authentic e Leica Vibrant, che consentono di scattare immagini di grande impatto attraverso la riproduzione naturale dei colori, il forte contrasto e la definizione delle ombre, oltre ad assicurare la classica estetica delle immagini Leica. Sei filtri Leica richiamano il leggendario stile del brand, tra cui i più recenti Leica Sepia e Leica Blue, adattati dalla modalità LeicaM-Typ240 Film. Per aumentare le opzioni creative dell’utente, Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T offrono quattro nuove filigrane Leica, consentendo così una scelta più ampia in termini di composizioni fotografiche e dimensione delle cornici.

La serie Xiaomi 13T include inoltre la funzione Stili fotografici personalizzati nella modalità Pro che, impiegata per la prima volta su Xiaomi 13 Ultra, consente agli utenti di regolare colori, sfumature e texture in fase di pre-set, consentendo di preservare più dettagli e colori per la post-produzione. Le preimpostazioni preferite possono anche essere salvate per ottenere stili fotografici personalizzati.

Grazie alla tecnologia Xiaomi ProFocus, Xiaomi 13T Series consente ai fotografi di catturare scene imperdibili con dettagli incredibili, da splendide fotografie ravvicinate di soggetti in rapido movimento come cani e uccelli, a immagini straordinarie di persone e luoghi.

Xiaomi 13T Series in Italia: riprese video al livello successivo

Con Xiaomi 13T Pro, l’esperienza cinematografica diventa realtà immergendosi nel mondo della registrazione video LOG 4:2:0 H.265 a 10 bit, che offre un controllo del colore e dei dettagli mai visto prima. La personalizzazione è sempre al primo posto per i dispositivi smart di Xiaomi e Xiaomi 13T Pro è stato progettato proprio con l’obiettivo di offrire all’utente la possibilità di esprimere la propria visione unica.

È quindi possibile importare il proprio stile LUT preferito nel dispositivo e mettere così la ‘firma’ al video. Inoltre, Xiaomi 13T Pro offre la possibilità di riprendere video in 8K per garantire che ogni scena, ogni sfumatura, ogni dettaglio sia immortalato con una qualità cinematografica. La fotocamera grandangolare da 50MP supporta sia OIS che EIS e assicura che i video rimangano stabili anche in condizioni di movimento.

Le fotocamere posteriori di Xiaomi 13T supportano la registrazione video 4K a tutte le lunghezze focali, oltre a un editing rapido ed efficiente. La modalità Pro della funzione Video editor nell’applicazione Xiaomi Gallery consente di modificare facilmente le didascalie e le colonne sonore aggiuntive come tracce separate, ideali per creare video brevi per i social o per un vlog personale.

Xiaomi 13T Series in Italia: esperienza visiva e sonora mozzafiato

Con nuovi livelli di luminosità e colori vivaci, Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T migliorano l’esperienza visiva grazie a un display CrystalRes da 6,67″ che supporta una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e una risoluzione di 1,5K (2712 x 1220). La serie Xiaomi 13T utilizza un display ad alta luminosità a 1200 nit, con un picco di luminosità fino a 2600 nit.2 Inoltre, offre una copertura DCI-P3 al 100% con supporto per 68 miliardi di colori, garantendo la compatibilità HDR10+ end-to-end.

Questo migliora il contrasto tra le parti scure e quelle chiare delle immagini, ripristina la vera consistenza dei dettagli e fornisce un maggiore bilanciamento della saturazione del colore, consentendo ai creator di produrre contenuti visivi professionali straordinari, dai selfie, ai ritratti, dai video e ai vlog che attirano l’attenzione, con una qualità dell’immagine straordinariamente sorprendente. E quando è il momento di sedersi e guardare l’ultimo video o filmato sui social, Xiaomi Serie 13T supporta Dolby Atoms con doppi altoparlanti integrati, per un’immersione totale nei propri contenuti preferiti.

Prestazioni stellari a tutto tondo

Sia Xiaomi 13T Pro che Xiaomi 13T presentano ampi miglioramenti in termini di efficienza energetica e durata della batteria, consentendo agli utenti di godere di un’esperienza smartphone più veloce ed efficiente. Xiaomi 13T Pro è alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 9200+ con una rapidissima CPU Octa-core, con picchi di velocità fino a 3.35GHz. Dispone inoltre di una GPU Arm Immortalis-G715 integrata che migliora l’elaborazione delle immagini, in modo che le esperienze di gioco siano fluide per tutta la durata della batteria.

Xiaomi 13T è dotato di un processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra, progettato per garantire una eccellente efficienza energetica utilizzando l’ultimo processore TSMC a 4nm che consente di migliorare le prestazioni della CPU e della GPU. La dissipazione termica della serie Xiaomi 13T è migliorata grazie a una piastra in acciaio inossidabile VC da 5000 mm, che ne garantisce il raffreddamento.

Xiaomi 13T Pro supporta Xiaomi 120W HyperCharge, che consente una carica del 100% in soli 19 minuti. Entrambi i dispositivi dispongono dell’opzione di ricarica rapida: Xiaomi 13T Pro raggiunge il 36% e Xiaomi 13T il 21% di carica in soli 5 minuti. Sviluppata con le tecnologie ISP (Internal Shortage Precaution), SOA (Safety Operating Area) e DTPT (Dynamic Turbo Power Technology), la serie Xiaomi 13T garantisce un utilizzo sicuro della sua batteria da 5000mAh (tip).

Xiaomi 13T Series in Italia: stile contemporaneo e di tendenza, con resistenza all’acqua e alla polvere IP68

Riproponendo il linguaggio di design classico della serie Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T sono disponibili in tre varianti di colore: Alpine Blue, Meadow Green e Black. La scocca posteriore del modello Alpine Blue è caratterizzata dalla pregiata pelle vegana Xiaomi BioComfort con una texture morbida e delicata che risulta estremamente comoda da maneggiare. I modelli Meadow Green e Black, invece, hanno un pannello posteriore in vetro lucido che aggiunge un elegante tocco di lusso. Entrambi gli smartphone sono robusti e grazie al grado di protezione IP68 sono resistenti all’acqua e alla polvere. Questi smartphone, iconici e al contempo resistenti, possono essere utilizzati con sicurezza per catturare, vedere e immergersi in ogni momento.

“La Serie Xiaomi 13 ha portato l’esperienza Leica per la prima volta sui nostri smartphone e, proprio attraverso questa famiglia di prodotti, siamo riusciti a dimostrare al pubblico il valore tangibile di questa collaborazione” – afferma Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia. “Oggi Xiaomi 13T Series, nel pieno rispetto della tradizione della Serie T, rende l’esperienza Leica più accessibile, senza trascurare l’esperienza di utilizzo di livello flagship. Questo è proprio ciò che ci si deve aspettare ogni anno dalla Serie T”.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T sono disponibili all’acquisto in tre colorazioni, Alpine Blue, Meadow Green e Black, a partire dalle 15:30 del 26 settembre su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

La variante Pro è acquistabile in tre configurazioni:

16GB +1T a partire da 999,90 €

€ 12GB+512GB a partire da 899,90 €

€ 12GB +256GB a partire da 799,90€

Xiaomi 13T, nella configurazione 8GB+256GB è disponibile a partire da a partire da 699,90€. Inoltre, entrambi i dispositivi saranno disponibili in bundle con Redmi Pad SE dal 26 settembre al 31 ottobre su mi.com. Per scoprire ulteriori promozioni e bundle, visitare i principali canali di vendita.

Aggiornamenti di sistema

Xiaomi rinnova inoltre il proprio impegno nel fornire un’assistenza software ancora più efficiente: Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro includeranno quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza. Entro un anno dopo l’acquisto, inoltre, il cliente può godere di una manutenzione gratis al di fuori dalla garanzia. Sarà inoltre disponibile un Servizio speciale di hotline VIP e un servizio di riparazione gratuita dello schermo per una sola volta presso il centro di assistenza Xiaomi durante i primi 6 mesi dall’acquisto.

Che ne pensate del nuovo smartphone Xiaomi?