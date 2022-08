Le azioni di Twitter schizzano alle stelle dopo l’acquisizione del 9% da parte di Elon Musk

Musk aveva ipotizzato tempo fa l’idea di lanciare una sua piattaforma social, in grado di superare la popolarità dei nomi più affermati già esistenti

Nonostante le dichiarazioni del patron di Tesla rilasciate qualche tempo fa su Twitter, Elon Musk ha deciso di entrare a far parte della società acquistando il 9,2% di azioni, posizionandosi quindi come azionista principale del social media dei Tweet. Il magnate di origini sudafricane ma con passaporto americano – e naturalizzato negli USA – ha anche lui un account su Twitter, seguito da ben 80 milioni di follower. Visto il seguito, evidentemente l’ex CEO di Tesla ha pensato bene di entrare nella proprietà azionaria di Twitter e di completare l’azione.

Amore e odio nei confronti della piattaforma social a quanto pare, dato che lo stesso Musk aveva criticato aspramente il livello di democrazia che il social network garantiva al suo pubblico. In quanto “piazza virtuale”, secondo il fondatore di Tesla era auspicabile un maggior livello di apertura nei confronti delle opinioni degli utenti. Dopo l’acquisizione, Twitter ha visto un aumento del valore delle azioni del 27%, secondo gli esperti di brokerschart.it. La borsa di Wall Street sembra quindi aver molto apprezzato la new entry di Twitter, che chiude il valore delle sue azioni a 49,97$ mentre nei mesi precedenti aveva visto un crollo che ha raggiunto il picco del 38%.

Quale strategia dietro la mossa di Elon Musk?

Elon Musk aveva ipotizzato tempo fa l’idea di lanciare una sua piattaforma social, in grado di superare la popolarità dei nomi più affermati già esistenti. A fondamento di questa dichiarazione il fondatore di Tesla aveva sottolineato il basso livello di democrazia presente su Twitter, a cui Musk si è iscritto nel 2009. Da allora, i Tweet dell’imprenditore si sono susseguiti a ritmi costanti e sono stati utilizzati per diffondere annunci anche importanti, e anche discussi.

L’investimento di Elon Musk in Twitter è in realtà ben poca cosa rispetto al suo patrimonio complessivo. C’è chi parla però di un possibile buyout dietro alla recente mossa, idea che in realtà non stupirebbe dato che per il fondatore di PayPal (poi ceduta a eBay successivamente) non sarebbe la prima volta. Lo stesso infatti è già avvenuto con SpaceX e Boring Company, oltre ad altre start-up in cui Musk è entrato in maniera decisa, sia come azionista che come manager.

Se così fosse, le azioni di Twitter sarebbero destinate ad aumentare ancora di più il loro valore dato che il sostenitore delle meme coin sembra proprio avere la capacità di trasformare in oro tutto quello con cui viene a contatto. In ogni caso, Twitter non ha rilasciato nessuna dichiarazione in proposito, dal momento che non dev’essere nemmeno molto semplice prevedere le mosse di Musk.

I Twitter “hot” di Elon Musk

Nonostante il deficit di democrazia di cui Musk ha accusato Twitter, in passato i suoi Twitter hanno creato non pochi problemi. Uno degli episodi più recenti è stato quello relativo alla dichiarazione, avvenuta tramite la piattaforma social, in base alla quale l’imprenditore avrebbe ritirato dal mercato Tesla chiudendo a 420$ ad azione, un prezzo aumentato di circa il 20% rispetto alla quotazione al momento della dichiarazione. Questa dichiarazione ha avuto l’effetto di un terremoto, al punto da mettere in azione la SEC (Security and Exchange Commission degli USA), la quale si è messa subito in moto.

Il risultato è stato quello di un aumento vertiginoso del valore delle azioni di Tesla, visto che l’annuncio era avvenuto a totale insaputa sia degli investitori che delle autorità competenti. La conseguenza è stata dura per Musk il quale, a seguito dei provvedimenti intrapresi dalla SEC, ha dovuto lasciare per 3 anni la presidenza di Tesla, oltre a dover pagare una sanzione di 40 milioni di dollari. Pochi giorni dopo infatti, l’imprenditore ha fatto retromarcia, dichiarando di non voler più far uscire Tesla dal mercato. Le autorità americane hanno quindi proseguito per “frode e dichiarazioni false e fuorvianti nei confronti degli investitori”.

Probabilmente Elon Musk non finirà sul lastrico per quanto avvenuto, ma l’episodio ci dà un’idea più concreta di quanto un Tweet possa essere compromettente, vista la risonanza pubblica che determinati annunci possono avere a livello mediatico, e non solo. Vediamo se in futuro il brillante self-made man terrà più a freno l’istinto di Twittare.