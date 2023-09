EA Sports FC 24: trucchi e consigli per l’Ultimate Team

Se volete un Ultimate Team davvero degno di questo nome, abbiamo i trucchi e i consigli giusti per trionfare sui campi di EA Sports FC 24

Con un titolo altisonante, starete pensando che stavolta l’abbiamo sparata grossa: non temete, ciò a cui miriamo noi è la porta di EA Sports FC 24, dove sarete voi a “spararle grosse” se sfrutterete i nostri trucchi (o consigli, come vi pare) per costruire un Ultimate Team a prova di Byron Moreno. Ora che il gioco è in early access (e, ehi, esce dopodomani, venerdì 29 ottobre), se avete preordinato il malloppone potete già solcare i campi sintetici del gioco. Seguite le nostre dritte e, che siate neofiti o veterani, dovreste riuscire a costruirvi una squadra d’eccezione. Non che vi debba andare subito tutto bene, ma come abbiamo ricordato con Lies of P la pratica rende perfetti.

Usate l’app | Trucchi e consigli per costruire l’Ultimate Team in EA Sports FC 24

Partiamo alle basi: come nei vari FIFA, anche EA Sports FC 24 vanta un’app per browser dedicata, con cui lavorare all’Ultimate Team (tra i nostri trucchi e consigli, forse questo è il più prezioso). Se avete un browser su PC e (ahem) una connessione, dovreste essere a posto. In alternativa, come sempre c’è anche l’app su dispositivi smart. Non si tratta di un modo per giocare al gioco, ma di un ottimo metodo per giostrarvi la squadra. Per esempio, potete completare tutte le SBC, costruire la line-up iniziale, ed aprire qualche pacchetto. E se vi manca l’estate, potrete pure darvi al calciomercato con il negozio…

Completare i set Foundations SBC | Trucchi e consigli per costruire l’Ultimate Team in EA Sports FC 24

Ci sono cinque set di Foundations SBC, e il primo di essi sarà a vostra disposizione a inizio gioco. Si tratta delle sfide della creazione rosa, e dovrete completarle tutte il prima possibile. Non temete: le condizioni, rispetto a quando la serie ancora aveva il “cognome del marito”, sono state rese un bel po’ più semplici. Cercate solo di minimizzare, per quanto possiate, i costi di completamento. Completare un set vi darà parecchi pacchetti. Usateli il più possibile per ridurre le spese e tenere intatti i vostri risparmi. E riguardo alle monete da (non) spendere, c’è da dire pure un’altra cosa…

Usare le carte non scambiabili | Trucchi e consigli per costruire l’Ultimate Team in EA Sports FC 24

Purtroppo, ai cari vecchi pacchetti “Welcome Back” per darci il bentornato EA ha dato il benservito (non abbiamo resistito). Tuttavia, le ricompense stagionali sono state messe all’ingrasso, e le fonti aggiuntive di pacchetti non guastano di certo. La maggior parte delle carte che riceverete, se non tutte, saranno non scambiabili. Va da sé che vi consigliamo caldamente di usarle il più possibile! Quelle scambiabili tenetele da parte, visto che all’inizio non avrete molta altra merce di scambio. Più rapidamente raggranellate monete, più vantaggi avrete. Pertanto, le carte non scambiabili sono decisamente più utili nella vostra line-up. Altrove servono a ben poco, il che ci porta al prossimo punto…

Sepolti in casa, ma mai negli spogliatoi | Trucchi e consigli per costruire l’Ultimate Team in EA Sports FC 24

C’è un motivo se abbiamo tirato in ballo la guida a Lies of P nell’incipit. Cos’hanno in comune i due giochi? Semplice: in entrambi fare gli accumulatori seriali non serve a nulla. A tutti piace personalizzare la propria squadra. Così, all’inizio potrebbe pure capitarvi di pensare che gli elementi cosmetici di personalizzazione siano pochi. Per poi rendervi conto, specie se avete seguito le nostre dritte fino a qui, che EA Sports FC 24 ve li tira dietro a piè sospinto. La collezione si farà sempre più grande man mano che “spacchettate”. Approfittatene: vendete tutti gli strumenti che non usate per trarne un vantaggio.

“Nessuno striscione! Solo Cristiano Ronaldo! Stadio San Siro!”

Abbiamo riadattato (o “fatto il verso a”, vedete voi) la storica riduzione ai minimi termini della scena competitiva di Super Smash Bros. (sapete benissimo chi vi sta scrivendo, vi stupite pure?) per un motivo: così come ogni altro FIFA, anche qui c’è un metagame. Ebbene, nella nostra guida su cosa sapere in merito abbiamo menzionato le differenze rispetto ai giochi precedenti in fatto di gameplay. Il che vuol dire solo una cosa: così come chi passa da un picchiaduro al successivo, o chi tenta (inutilmente) di fare la partenza turbo in Mario Kart con lo stesso tempismo del predecessore, qui le vostre sudate tattiche vincenti di FIFA 23 non serviranno più a nulla. Evitate di voler eccellere subito, anche perché dovrete rifarvi la collezione Panini da capo prima di puntare ai mondiali.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto