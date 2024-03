F1 e la festa della donna, un membro di Alpine critica Horner

Continuando ad esserci dei commenti molto accesi sul caso di Christian Horner. Una donna dipendente del team Alpine ha criticato aspramente il team principal di Red Bull di F1, in occasione della festa della donna. Una cosa davvero inaccettabile

Una dipendente del team di Alpine, Amanda Philips, ha commentato il caso di Christian Horner. Questo scandalo sta andando avanti da diverse settimane e ci sono stati dei continui aggiornamenti. L’ultimo aggiornamento che abbiamo è riguardo il licenziamento della ragazza del team Red Bull, che aveva lanciato la denuncia per molestie sessuali. In merito a questo accaduto, Amanda Philips si è sfogata sui social in merito al caso di Horner, sperando con tutta se stessa che la Red Bull non pubblichi alcun post riguardo alla festa della donna. Secondo la coordinatrice delle operazioni di Alpine, la mossa della Red Bull di licenziare la ragazza e permettere a Christian Horner di continuare a guidare la scuderia come se niente fosse.

Un team di F1 senza pietà per la festa della donna

Dopo aver pubblicato il suo post, Amanda Phillips è stata affiancata anche da altre donne come Claire Cottingham, la reporter della BBC. Il comportamento che la Red Bull ha avuto nei confronti di questa questione è stato a dir poco scorretto, dimostrando di essere un team misogino. Non c’è stata nessuna pietà per la ragazza che è stata molestata dal team principal, e pur di mantenere la propria stabilità ha continuato a tenere con sé Christian Horner. Questo gesto ha fatto quindi pensare che la Red Bull sia maschilista e retrograda, che non crede nella parità dei sessi e che se le donne parlano, vengono sospese. Sarebbe quindi molto ipocrita da parte loro pubblicare dei post riguardo alla festa della donna. Senza contare che dopo tutto questo, Horner non è mai stato sospeso. Dopo 2 mesi di processo, 60 ore di interrogatori e 150 pagine introdotte, alla fine è rimasto illeso.

Che ne pensate della questione? Non ci sembra una delle migliori per il team.