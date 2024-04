Monza-Napoli: dove vedere la partita?

Un weekend intenso e importante, con un altro confronto particolare. Ecco dove vedere Monza-Napoli

I diritti tv sono diventati un punto fisso per il nuovo mondo del calcio, cambiato poco per volta. Il primo segnale di questo mutamento lo si vede con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò comporta senza dubbio un vantaggio per le società (che godono di introiti e sponsor), d’altra parte però appare un lato negavito per tifosi e utenti, i quali si ritrovano così costretti a cercare numerose informazioni a riguardo. Da qui nasce l’intento dell’articolo, che ha proprio lo scopo di spiegare dove vedere Monza-Napoli e quali saranno i possibili protagonisti.

La giornata 31 vedrà confrontarsi brianzoli e partenopei, molto vicini in classifica, nonostante gli obiettivi siano diversi.

Dove vedere Monza-Napoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Undecismo in classifica con 42 punti, il Monza ha ottenuto la salvezza e può dunque sorridere del suo rendimento. Nonostante l’ultimo ko, i brianzoli sono certi del loro posizionamento e quindi potranno affrontare la gara a mente libera. Ottavo con 45 punti compare un Napoli in piena crisi e con tantissimi interrogativi. L’Europa è lontana e la squadra deve assolutamente vincere. Scopriamo dunque dove poter vedere Monza-Napoli, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, si è guadagnato il suo posto all’interno della sfera calcistica. Infatti allo stato attuale soltanto DAZN riesce a garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende agli incontri della Serie B e si concentra anche sugli scontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile dà modo di percorrere due strade: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie a cui si ha modo si usare l’app da due dispositivi in simultanea. Basteranno pochi istanti, cliccando sul link diretto che richiama il sito.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte mostra un ventaglio importante. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite ben tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può vantare l’intero palinsesto. A ciò si aggiungono le sfide delle compagini estere e gli appuntamenti europei, ovvero quelli di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, come NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento presenta un costo di 14,99 € al mese, serviranno solamente pochi passaggi, cliccando sul link che riporta a NOWTV.

Messa in archiviata la discussione, passiamo alla risposta tanto attesa: Monza-Napoli sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 7 Aprile alle ore 15:00, teatro dell’incontro l’U-Power Stadium di Monza. Si ricorda quanto sia importante avere una VPN durante la propria navigazione su internet.

Monza-Napoli, probabili formazioni

La sicurezza di essersi salvata contro l’emergenza di sistemare una stagione pessima.

Di seguito le probabili formazioni:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Gagliardini, Bondo; Colpani, Maldini, Mota; Djuric.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori.

Punti fondamentali, chi se li prenderà? Condividete la vostra opinione con noi.