F1 2024 GP Giappone: dove vedere l’evento

Dal 4 aprile impossibile perdersi il quarto appuntamento di F1 2024 GP Giappone, scopriamo dove vedere l’evento ed altre curiosità

Dal prossimo giovedì 4 aprile fino alla domenica 7, gli occhi degli appassionati di Formula 1 saranno puntati sul leggendario circuito di Suzuka, in Giappone, per il quarto appuntamento della stagione 2024. Questo evento seguirà il consueto formato del fine settimana di gara. A differenza di alcune tappe precedenti come l’Australia, ma simile a Bahrain ed Arabia Saudita, la corsa principale avrà luogo regolarmente di domenica. Le sessioni di qualifica si terranno sabato insieme alla terza sessione di prove libere, mentre venerdì le monoposto scenderanno in pista per le prime due sessioni di prove libere.

Per quanto riguarda il Gran Premio del Giappone, l’azione in TV inizierà giovedì 4 aprile con la conferenza stampa dei piloti, seguita dalla prima sessione di prove libere notturne alle 4:30 e la seconda alle 8:00. Nella notte tra venerdì e sabato, ci sarà la terza sessione di prove libere, seguita dalle qualifiche del sabato mattina alle 8:00. La gara principale si terrà domenica mattina con il semaforo verde alle 7:00, esclusivamente trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Saranno disponibili numerose repliche durante la giornata. Per quanto riguarda la copertura televisiva, Carlo Vanzini e Marc Gené saranno ai microfoni con Roberto Chinchero negli ambienti dei box. Davide Camicioli condurrà gli approfondimenti pre e post gara insieme a Vicky Piria. Matteo Bobbi fornirà analisi tecniche dalla Sky Sport Tech Room, mentre Mara Sangiorgio effettuerà interviste e Ivan Capelli commenterà l’azione in pista.

Le qualifiche da Suzuka saranno trasmesse in chiaro e in differita su TV8, con inizio alle 14:00. La gara del 7 aprile sarà trasmessa in diretta dalle 7:00 (con replica alle 14:00 su TV8).

Dove vedere l’evento? | F1 2024 GP Giappone

Giovedì 4 aprile

Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 13.00: conferenza stampa piloti (differita)

Venerdì 5 aprile

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – prove libere 1

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.45: Paddock Live

Ore 8.00: F1 – prove libere 2

Ore 9.00: Paddock Live

Ore 9.30: Paddock Live Show

Ore 10.00: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 6 aprile

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – prove libere 3

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.15: Warm up

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 8.00: F1 – qualifiche (differita TV8: ore 14:00)

Ore 9.15: Paddock Live

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 13.00: F1 – qualifiche (replica)

Ore 15.15: F1 – qualifiche (replica)

Domenica 7 aprile

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.00: F1 gara (differita TV8: ore 14:00)

Ore 9.00: Paddock Live

Ore 9.30: Debriefing

Ore 12.00: Race Anatomy

Ore 13.00: F1 gara (replica)

Ore 15.00: F1 gara (replica)

Ore 17.00: F1 gara (replica)

Migliorare l’esperienza di visione

