PS5 Disc Slim in un’offerta Mediaworld imperdibile per i gamers!

Amanti dei videogiochi e della PlayStation in particolare, prestate molta attenzione! Oggi potete trovare in offerta su Mediaworld la PS5 Disc Slim ad un prezzo davvero straordinario!

Chi gioca ai videogiochi da diversi anni si sarà molto probabilmente affezionato alla PlayStation. Sappiamo che all’esordio non è stato facile per nessuno appropriarsene, specialmente a causa sia del periodo di pandemia Covid sia per la famosa e tanto odiata crisi dei semiconduttori, che pensate un po’, non è stata neanche la prima (potete saperne di più a riguardo qui). Ma ora i tempi bui sono finiti e tutti gli appassionati possono acquistare una nuova console di Sony ad un prezzo decente! Un’occasione davvero imperdibile, viste anche le bellissime e divertentissime esclusive PS5. Oggi potete trovare in offerta su Mediaworld la PS5 Disc Slim al prezzo di soli 474 euro!

Per accedere all’offerta, tutto quello che dovete fare è cliccare qui

Il futuro del gaming è qui, con l’offerta Mediaworld sulla PS5 Disc Slim

Il settore videoludico è diventato quello più redditizio, anche più del cinema, e non è certo una sorpresa, con quello che offre la PS5. Questa console è il futuro del gaming. Innanzitutto, specialmente per le esclusive PS5, potrete finalmente giocare a 60 FPS al secondo, con una fluidità di gioco mai vista prima, ma potete anche scegliere la modalità fedeltà, rimanendo sui 30 FPS, ma con molti più dettagli. Con la modalità fedeltà c’è anche il raytracing, nient’altro che un gioco di luci e ombre e riflessi che rendono l’esperienza di gioco ancora più realistica. Ma non solo, il vero futuro del gaming sta nel nuovo controller Dualsense, che vi offre ancora più immersione nella partita, sentendo i grilletti adattivi opporre una certa resistenza quando sottoposti ad una pressione. Anche le vibrazioni del controller cambiano a seconda dell’asfalto su cui il personaggio cammina. Inoltre questa versione, la Slim, è più piccola e leggera, ma ugualmente potente.

Ora non avete più scuse, questa è l'occasione migliore per acquistare la PS5.