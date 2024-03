F1: Albers contro Horner, una guerra senza fine

Il caso Horner sta continuando a farsi discutere ormai da tutto il mondo della Formula 1, che ora è diviso in pro e anti Horner. All’appello degli anti Horner ci si mette contro anche Albers, che invece ha sostenuto il lavoro di Helmut Marko

Se si pensa ancora al caso Horner, le persone ad essere pro al team principal sono davvero poche. L’ex pilota britannico ora sta affrontando principalmente la famiglia Verstappen e, tra le altre cose, abbiamo anche scoperto che ha intenzione di togliere di mezzo Adrian Newey. Queste mosse da parte del leader della Red Bull lo stanno mettendo contro praticamente tutto il mondo della Formula 1, anche se c’è sempre il team thailandese che lo sostiene e che lo protegge da ogni tentativo di sollevarlo dalla sua carica nel team del Toro Rosso. Ma ora c’è un altro avversario che Horner deve affrontare, qualcuno che con il team di Red Bull non ha nulla a che fare, ma che comunque ha voluto dire la sua a riguardo. Contro Horner infatti si è messo anche Christijan Albers, ex pilota olandese.

Albers contro Horner: il tifo per Helmut Marko

Proprio di recente, il dirigente sportivo ed ex pilota olandese è stato intervistato in merito al caso Horner. In poche parole, Albers sostiene il lavoro fatto da Helmut Marko, sottolineando, al contrario, che Christian Horner non ha mai riconosciuto il talento di quelli che sono diventati i loro piloti più forti e diverse volte campioni, come il giovane Max Verstappen, ma anche di Vettel. Ha aggiunto inoltre che il caso Horner non è ancora finito e che verranno fuori altre cose, perché il team principal sta mandando all’aria un intero team che ora non ha più fiducia in lui. Proprio questo abuso di potere e voglia di tagliare la testa a tutti sta portando il team a dividersi.

