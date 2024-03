Race for Glory: trailer del film su una gara impossibile

Per il mondo dei motori c’è spazio anche nel cinema, che ha deciso di ricordare la leggendaria gara di WRC in cui Audi e Lancia si scontrarono. Da oggi, al cinema, è disponibile Race for Glory, di cui è disponibile il trailer. Un film che parla di uno scontro epocale e impossibile

Grandi notizie sia per gli appassionati del mondo dei motori che del mondo del cinema. Da oggi, 14 marzo 2024, è disponibile nelle sale italiane Race for Glory. La trama di questo film narra gli eventi di una gara di WRC, acronimo di World Rally Championship, ovvero il Campionato del mondo del Rally. Questo evento è successo nel 1983 e ai tempi era un evento grande quanto il Diego Armando Maradona nella squadra di calcio del Napoli o quanto la Nazionale Campione del Mondo. In questa gara ci sono stati due grossi titani che si sono scontrati nel mondo del rally, ovvero l’Audi e la Lancia. Tra le altre cose, quest’ultima ha deciso di festeggiare l’uscita di questo film annunciando il nuovo logo della Lancia HR, per tutti gli affezionati fedeli al team torinese.

Riccardo Scamarcio e Daniel Bruhl nel trailer Race for Glory

Gli eventi che si sono verificati durante questa gara hanno dimostrato che tutto è possibile quando il team è formato da persone che ci credono per davvero e che vogliono vincere a tutti i costi. Una gara dove sia Audi che Lancia hanno affrontato delle sfide impossibili, contro ogni logica, sfidando perfino l’asfalto su cui gareggiavano. Una gara che ha dimostrato che la volontà è tutto e che un buon leader è capace di portare il suo team a superare ogni sfida. All’interno del film troviamo nel cast Riccardo Scamarcio nei panni di Cesare Florio, leader del team Lancia, mentre lo sfidante Daniel Bruhl interpreta Roland Gumpert. Alla regia del film troviamo Stefano Mordini e la sceneggiatura è di Filippo Bologna, Mordini e lo stesso Riccardo Scamarcio.

Siete curiosi di vedere il film? Diteci cosa ne pensate nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.