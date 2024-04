Genoa-Cagliari: dove vedere la partita?

Il lungo fine settimana si chiuderà con il Monday night tra due squadre che vivono momenti diversi. Scopriamo dove vedere Genoa-Cagliari

I diritti tv sono un punto fisso per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Se ciò appare un grande vantaggio per le società, che godono di introiti e sponsor, per tifosi e utenti si rivela un vero e proprio svantaggio, visto che poi si trovano costretti a cercare numerose informazioni. L’articolo in questione assume così un valore concreto, spiegando dove vedere Genoa-Cagliari e quali saranno i possibili protagonisti.

La giornata 34 si concluderà con il confronto tra due delle neopromosse, in grado di dire loro all’interno di questo campionato.

Dove vedere Genoa-Cagliari: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

A quota 39 punti, il Genoa occupa la 12esima posizione ed è quasi salvo matematicamente. I ragazzi di Gilardino si sono ben comportati e possono dunque ritenersi soddisfatti. Al 14esimo posto compare il Cagliari con 32 punti conquistati, grazie al recente score che si è dimostrato positivo. I sardi hanno però bisogno di altri punti per definirsi salvi. Scopriamo allora dove poter vedere Genoa-Cagliari, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, si è guadagnata il giusto spazio all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle gare della Serie B e si concentra in più sugli scontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può usare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Occorreranno pochi passaggi, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Passando a Sky, la carta delle offerte si dimostra diversa. Per ciò che concerne la Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile conta la totalità del calendario. A queste opzioni si aggiungono le partite delle compagini estere e gli appunamenti di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come Tennis, Golf, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, con pochi passaggi da effettuare prima di cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Tralasciando la discussione sulle piattaforme, è possibile dare una risposta definitiva: Genoa-Cagliari sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Lunedì 29 Aprile, alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Si ricorda di utilizzare una VPN durante il proprio percorso su internet.

Genoa-Cagliari, probabili formazioni

Il Grifone è ormai salvi, ai sardi viene chiesto ancora un ultimo sforzo.

Di seguito le probabili formazioni:

GENOA (3-4-1-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Martin; Gudmundsson; Ekuban, Retegui.

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Dossena; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Gaetano, Oristanio; Shomurodov.

Chi delle due si prenderà i punti? Dateci la vostra opinione. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news sul mondo social e web.