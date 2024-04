Fallout 5: Microsoft sta già pensando all’uscita del gioco

La febbre da radiazioni esce dai confini della serie TV di Amazon Prime Video: Microsoft pronta più che mai all’uscita di Fallout 5

Con l’arrivo del quarto capitolo su hardware next-gen e il plebiscito per l’adattamento di Amazon Prime Video, viene da chiedersi se ci sono piani per una possibile uscita imminente di Fallout 5: a darci la risposta, almeno per sentito dire, sembrerebbe essere la stessa Microsoft. Anche dovendo parlare al condizionale, non saremmo sorpresi se i numeri da record registrati pure dai capitoli meno fortunati avessero spinto il gigante di giada a darsi da fare per un altro fiocco azzurro (e giallo). A dissipare l’alone del dubbio è Jez Corden di Windows Central, che nel podcast The Xbox Two ha parlato di “piani” in merito all’arrivo del quinto episodio “più prima che poi.”

Fallout 5 – Microsoft Reportedly “Formulating Plans” to Launch it “Sooner Rather Than Later” https://t.co/JG6fNu6YWt pic.twitter.com/1y1ynRwo0S — GamingBolt (@GamingBoltTweet) April 28, 2024

Possibile che Microsoft sia davvero così pronta all’uscita di Fallout 5?

Se non fosse che si tratta di Jez Corden, non staremmo neanche scrivendo queste righe, ma è normale che dopo aver parlato dei piani di Microsoft per l’uscita di Fallout 5 l’insider abbia dovuto rincarare la dose. Non a caso il suo interlocutore Rand al Thor gli ha chiesto chi avrebbe sviluppato il titolo. La risposta punta verso Obsidian Entertainment, uno dei favoriti per aver dato i natali a New Vegas, ma è possibile che Bethesda Game Studios (attualmente al lavoro sulle espansioni di Starfield e The Elder Scrolls 6) se ne occupi. I due mattatori hanno menzionato poi che non c’è nulla di ufficiale (e meno male, ndr), specie considerando che lo stesso Todd Howard ha specificato che The Elder Scrolls 6 avrebbe avuto la precedenza.

