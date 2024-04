No Rest for the Wicked: nuova patch per ombre, torce e Cerim Crucible

I birbanti non riposano mai, e neanche gli sviluppatori: ecco i contenuti dell’ultima patch (grafica e non) di No Rest for the Wicked

Le migliorie apportate a No Rest for the Wicked procedono a piè sospinto, e dopo il lancio in early access su Steam abbiamo un’intrigante sesta patch. Dopo le lamentele sulla scarsa illuminazione del gioco, il team di sviluppo Moon Studios (Ori and the Blind Forest) ha incrementato la visibilità nelle aree più buie integrando maggiormente i personaggi negli scenari. Le gemme sono similarmente più facili da reperire, anche grazie alla neonata torcia ottenibile da Wittacker. La nave del prologo è stata riequilibrata, togliendo i nemici Risen in favore di un tasso di sfida più clemente. Se poi state patendo le pene dell’inferno a Cerim Crucible, la stanza più letale del gioco ha nerfato notevolmente i nemici in essa contenuti, in favore degli avversari più deboli.

Le note della patch di No Rest for the Wicked

In aggiunta al bilanciamento degli anelli Plague Ring e Snake Ring, No Rest for the Wicked offre molti cambiamenti elencati nelle note della patch qui sotto. Il gioco è disponibile attualmente su PC, con versioni console in sviluppo per PS5 ed Xbox Series X/S.

Arte:

Migliorato il rendering sulle ombre per migliorare la visibilità nelle aree più buie, in risposta al feedback da “il gioco è troppo buio” ricevuto.

Migliorata l’illuminazione per integrare maggiormente i personaggi negli ambienti!

Prestazioni:

Ridotte le allocazioni di memoria inutili per il rendering, la nebbia ed altri aspetti del gioco.

Rendering delle ombre migliorato su tutti gli effetti visivi.

Quest:

Cambiata la ricompensa della quest del rivenditore di pozioni, da pozione XP media a pozione XP piccola.

Loot:

Aumentata la frequenza di drop delle gemme.

Contenuti aggiuntivi:

Aggiunto il nuovo strumento Torcia da acquistare da Whittacker e da craftare al banco da lavoro.

Equilibrio del gioco:

I nemici Risen sulla nave del prologo sono stati rimpiazzati in modo tale da non risentire degli altri cambiamenti.

La salute dei nemici Risen sulla nave del prologo è stata ridotta del 40%.

I nemici della stanza più ardua di Cerim Crucible sono stati indeboliti, quelli nelle altre stanze sono stati potenziati.

Le piattaforme mobili di Cerim Crucible sono ora più veloci, riducendo le attese ma aumentando la difficoltà.

Ribilanciato il Plague Ring: salute ottenuta aumentata dell’1-3%, decremento del focus ridotto del 7-10%.

Ribilanciato lo Snake Ring: danno al giocatore decrementato del 5%, danno inflitto al giocatore e al nemico ora fisico anziché di tipo Plague.

Nemici e boss:

Animazioni dei Risen Bruiser migliorate.

Aree:

Collisioni e grafica migliorate a Mariner’s Keep.

Collisioni e grafica migliorate a Nameless Pass.

Grafica migliorata a Sacrament.

Collisioni e grafica migliorate a Cerim Crucible.

Audio:

Migliorate le tempistiche dell’audio introduttivo di Falstead Darak.

Localizzazione:

Testo tradotto in più lingue aggiornato in più zone.

Aggiunto supporto alla localizzazione per suggerimenti, nuovo menù di uscita dal gioco e interfaccia di deposito.

Bug risolti:

Risolto il crash nel menù principale.

Sistemata la trasparenza nel rendering degli artefatti.

Risolto il problema dell’invisibilità del Plagued Mutant Soldier.

L’effetto nebbia ora si interrompe alla chiusura del gioco.

La raffineria ora non presenta più lo spam dell’errore.

L’anello Fierce Ring ora infligge i danni extra previsti.

Gli sfondi negli interni ora sono neri.

Gli archi acquistati da Whittacker ora hanno piena resistenza.

Il punto di Black Trench ora non consente più di uscire dai confini.

Non ci si può più bloccare all’interno della nave del prologo.

L’arena di Echo Knight ora non riavvia più la battaglia.

Risolto lo sfarfallio al falò (e dintorni) di Black Trench.

Risolta la comparsa di uno scrigno in un altro forziere di Orban Glades.

Migliorata l’interfaccia in modo tale da distanziare correttamente le monete.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete incappati in alcuni di questi bug? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.