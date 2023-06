eSport e Protezione: alla scoperta dell’evento targato Intesa Sanpaolo Assicura

Alla scoperta di Area X, l’evento Intesa Sanpaolo che mira alla diffusione della cultura della Protezione nel mondo degli eSport. Scopriamo tutti i dettagli

Area X, l’iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura nata per diffondere la cultura della Protezione, ha trovato nel mondo degli eSport un ambiente favorevole per ingaggiare un pubblico prevalentemente digitale e di nuova generazione. Un mondo, sempre quello degli eSport in continua evoluzione e che porta con sé una carica di innovazione da non sottovalutare. Obiettivo di questo straordinario incontro è fornire chiarezza sulla tematica della protezione digitale e sul mondo degli sport digitali, spesso oggetto di dibattito e spesso mal compreso e analizzato. Esperti e professionisti del settore si confronteranno su questi temi, evidenziando i rischi connessi e l’importanza della tutela digitale.

I panel vedranno la partecipazione di ospiti illustri, come Diego Campagnari, l’avvocato Andrea Mileto, l’avvocata Simona Cardillo, il dottor Giacomo Astrua e la dottoressa Stefania Straniero, figure autorevoli nel campo degli eSport e professionisti che hanno operato in questo settore. Il panel su “PROTEZIONE e ESPORT” sarà condotto da Marco “Drwhi7es” Bianchi, Elena “Hevnokat” Coriale e Flavio “V3nom” Dell’Erba. Questi condivideranno la loro esperienza e la loro visione, arricchendo le discussioni con prospettive uniche e preziose. Di seguito tutto il programma dell’evento:

Lo spettacolo degli showmatch durante l’evento a tema “eSport e Protezione”

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella realtà virtuale del gaming, coinvolgendo la generazione “Z” nei valori e nei temi di attualità più importanti, come la protezione nel mondo digitale. Sarà un viaggio avvincente, che esplorerà le profondità di questa dimensione parallela, in cui sfide e adrenalina si fondono in un unico spettacolo che, a sua volta, sarà impreziosito da un’entusiasmante sfida. Quattro dei migliori team italiani si sfideranno in un appassionante match di FIFA 23, regalando agli spettatori un’esperienza indimenticabile.

Tra i team che daranno vita a questo affascinante show match è presente LXT Esports, nuovo team “benefit” di ASK Advisory con il proprio player Andrea “Storari30” Lobrace; saranno presenti all’evento anche Udinese Esports, con il pro player “Mila”, Replay Totem, con il pro player “Santil1”, e Fut&me, con il pro player “Giovhy”. Un evento sicuramente da non perdere e che, per l’ennesima volta, offre diversi spunti di riflessione su un mondo che sempre di più è ormai sinonimo di progresso. Non ci resta che attendere il 6 giugno, data in cui questa si terrà questo evento, ricordandovi quanto sia di fondamentale importanze supportare organizzazioni simili che puntano a creare una cultura eSportiva anche nel nostro paese!

Per ulteriori info vi invitiamo a consultare il sito web di Area X.