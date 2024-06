Skoda Karoq: 2.0 TDI, DSG e trazione anteriore

Skoda Karoq amplia la gamma con il nuovo motore 2.0 TDI DSG a trazione anteriore, offrendo più scelta nel segmento dei SUV compatti

Skoda Karoq amplia la sua offerta con l’introduzione una nuova motorizzazione 2.0 TDI da 150 CV, abbinata al cambio automatico DSG a 7 rapporti e trazione anteriore. Questa variante, che va ad affiancarsi alla versione già esistente con trazione integrale 4×4, è una grossa novità per gli amanti dei SUV compatti, efficienti e versatili. Con il prezzo di partenza di 36.700 euro, la nuova versione potrà adesso competere nel suo segmento di pertinenza, soprattutto perché offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il motore 2.0 TDI, noto per la sua affidabilità e robustezza, garantisce prestazioni brillanti e consumi contenuti. Queste due caratteristiche fanno del SUV il mezzo di trasporto ideale sia per l’utilizzo quotidiano in città che per le lunghe percorrenze autostradali. Il cambio automatico DSG a 7 rapporti, molto reattivo, assicura un’esperienza di guida piacevole e confortevole, mentre la trazione anteriore contribuisce a migliorare l’efficienza e a ridurre i consumi.

Skoda Karoq: più opzioni per soddisfare ogni esigenza

Il SUV a trazione anteriore è disponibile in diverse versioni: Selection, Executive, Style e Sportline, ognuna con caratteristiche e dotazioni specifiche per andare incontro alle diverse esigenze dei clienti. Tra le novità introdotte dal brand, troviamo anche una nuova colorazione pastello grigio acciaio, disponibile senza sovrapprezzo per le versioni Executive e Style. Una scelta questa per arricchire ulteriormente la gamma di personalizzazioni disponibili. Il SUV si distingue anche per la sua spaziosità all’interno, dove vige grande comfort. Infatti può ospitare comodamente cinque passeggeri e un bagagliaio tra i più capienti della categoria, che supera i 500 litri di capacità minima.

Grazie alla sua modularità e alla presenza di numerosi vani portaoggetti, l’auto si adatta facilmente alle diverse esigenze di carico. Quindi, gli acquirenti avranno un’ottima compagna di viaggio a misura di famiglia. Con l’aggiunta della nuova motorizzazione 2.0 TDI DSG a trazione anteriore, Skoda Karoq diventerà particolarmente ricercata da chi vuole un SUV spazioso e dinamico.

