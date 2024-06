NZXT rivoluziona il PC-Building con la nuova linea di prodotti al Computex 2024

NZXT, un leader nel settore dell’hardware, software e servizi per la comunità dei PC gamer, ha lanciato una nuova linea di prodotti che promette di rivoluzionare il mondo del PC-building

Presentati in anteprima al Computex 2024, i nuovi prodotti di NZXT dimostrano ancora una volta l’impegno dell’azienda nell’offrire soluzioni avanzate per i gamer. Che si tratti di costruire un nuovo PC da zero, aggiornare una build esistente o acquistare un PC pre-assemblato, NZXT ha la soluzione ideale. La linea è guidata dalle ventole single-frame F-Series RGB Core, accompagnate da un case NZXT H7 Flow aggiornato e dai nuovi alimentatori C-Series ATX 3.1 ad alte prestazioni, pronti a rivoluzionare l’hardware per PC.

Ventole single-frame NZXT F-Series RGB Core

Le nuove ventole F240, F280 e F360 RGB Core offrono una soluzione integrata che combina più ventole in un design all-in-one, semplificando l’installazione e riducendo l’ingombro dei cavi. Un singolo cavo a 8 pin gestisce sia le connessioni RGB che PWM, controllabili tramite il nuovo NZXT Control Hub o direttamente tramite la scheda madre.

Caratteristiche principali:

Design integrato per semplificare installazione, configurazione e controllo.

Singolo cavo per ridurre l’ingombro e semplificare le connessioni.

Progettate per un flusso d’aria ottimale e alta pressione statica.

Otto LED RGB regolabili singolarmente.

Cuscinetti fluidodinamici e angoli in gomma per ridurre le vibrazioni.

Controllo unificato dell’illuminazione RGB e della velocità delle ventole tramite CAM e il nuovo NZXT Control Hub o RGB & Fan Controller.

Le ventole RGB Core single-frame fissano nuovi standard per il raffreddamento e saranno incluse in tutte le future creazioni NZXT.

F240: 44,99 €

F280: 49,99 €

F360: 69,99 €

Disponibilità: giugno 2024

NZXT Control Hub

Disponibilità: Q3 2024

NZXT ha anche migliorato le ventole Quiet Airflow e Static Pressure della serie F, rendendole più efficienti e silenziose.

F120Q: 19,99 €

F140Q: 21,99 €

F120P: 19,99 €

F140P: 21,99 €

Disponibilità: giugno 2024

Nuova era per il case NZXT H7 Flow

Il nuovo H7 Flow mantiene il tradizionale design mid-tower, ma con un layout a doppia camera per un perfetto equilibrio tra estetica e prestazioni.

Caratteristiche principali:

Disposizione verticale dell’alimentatore e possibilità di installare 3 ventole da 120 mm sul fondo per un flusso d’aria diretto alla GPU.

3 ventole frontali da 120 mm per un raffreddamento ottimale.

Supporto per radiatori da 420 mm e 360 mm.

Pannelli traforati per massimizzare il flusso d’aria e filtrare la polvere.

Accesso facilitato ai pannelli, gestione intuitiva dei cavi e assemblaggio semplificato.

Disponibile in versione RGB con ventola single-frame F360 RGB Core preinstallata.

H7 Flow: 139,99 €

H7 Flow RGB: 159,99 €

Disponibilità: giugno 2024

Alimentatori NZXT C-Series Gold e Platinum ATX 3.1

I nuovi alimentatori C-Series Gold e Platinum, compatibili con le GPU di ultima generazione, offrono un’alimentazione affidabile ed efficiente. Disponibili in formati da 850W, 1000W e 1200W, presentano un layout riprogettato per migliorare il flusso d’aria e ridurre il rumore, e sono disponibili anche in bianco.

C-Series Gold (Nero): C1200 Gold: 199,90 € | C1000 Gold: 179,90 € | C850 Gold: 144,90 €

C-Series Gold (Bianco): C1200 Gold: 204,90 € | C1000 Gold: 184,99 € | C850 Gold: 149,90 €

Disponibilità: giugno 2024

Il C1500 Platinum rappresenta un passo avanti rispetto alla serie Gold, con regolazione digitale della tensione, maggiore efficienza, ridotto ripple noise e coil whine. La ventola a levitazione magnetica da 140 mm garantisce prestazioni superiori e una maggiore longevità.

C1500 Platinum: 329,90 €

Disponibilità: giugno 2024

E voi? Cosa ne pensate di questo lancio di NZXT? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci sututtotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).