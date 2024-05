Nintendo Switch 2: Shuntaro Furukawa lo definisce un “nuovo modello”

Squadra che vince non si cambia: Nintendo Switch 2 sarà semplicemente il “prossimo modello”, come conferma il presidente della Grande N

Siccome il Colosso di Kyoto ama sperimentare, quest’ultimo ha voluto mettere in chiaro le cose sin da subito: non avremo un’altra situazione in stile Wii (o, per un confronto più fatalista, Wii U) tra le mani, perché Nintendo Switch 2 intende riproporre un nuovo modello in quella che ormai si può definire la famiglia di console ibride. Come recita il proverbio anglofono, dunque, “se non è rotto, non aggiustarlo.” In tandem con l’annuncio di ieri, non solo abbiamo la conferma di un Direct a giugno (giustamente dedicato a mantenere “l’appeal” della console attuale, con il resto della altrimenti spoglia line-up del 2024), ma ora abbiamo anche una prima alzata di veli sul prossimo hardware.

Furukawa told investors today that “Switch next model” is the appropriate way to describe Switch’s successor. It isn’t going to be a radical departure. Not surprising based on everything we’ve heard. Info from @gibbogame pic.twitter.com/k6MfYpUu7h — Stealth (@Stealth40k) May 7, 2024

Nintendo Switch 2: un nuovo modello che non reinventa la ruota

Nessun classico gimmick da oceano blu in vista, almeno per ora: Nintendo Switch 2 si ripropone come nuovo modello in piena regola. Questo è quanto emerso dal recente colloquio che la Grande N ha allestito per i suoi azionisti. Ed è in quest’occasione che il presidente della compagnia kyotense, Shuntaro Furukawa, ha rincarato la dose dopo aver aperto la diga su Twitter. A quanto pare, dunque, i rumor circa una nuova console mirata semplicemente a lavorare sui margini di miglioramento lasciati da quella attuale potrebbero rivelarsi accurati. In aggiunta al post che abbiamo incluso qui sopra, il tam tam sul medesimo social network ha riportato traduzioni analoghe dei tweet del profilo finanziario aziendale.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete soddisfatti di vedere un approccio così tradizionale proprio dal Colosso di Kyoto? O vi aspettavate più kyokan? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.