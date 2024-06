EA Sports FC 24: l’aggiornamento degli Europei arriva in settimana

Parli di UFL e si fa vivo EA Sports FC 24: gli Europei si apprestano a fare un’irruzione molto più improvvisa di quanto pensereste

Il tempismo della notizia è quantomeno sospetto, ma manca un solo giorno agli Europei da tempo promessi come aggiornamento gratuito di EA Sports FC 24. Una settimana prima del match di apertura tra Scozia e Germania a Monaco, dunque, giovedì 6 giugno i giocatori potranno sfidare il resto del Vecchio Continente su PS5, Xbox Series X, PC, Xbox Series S, PS4. Xbox One e Nintendo Switch. Anche le controparti online e mobile beneficeranno dell’evento. Chiunque abbia giocato prima del 16 gennaio avrà diritto inoltre ai seguenti sei giocatori: Jack Grealish (Inghilterra), Ousmane Dembélé (Francia), Federico Chiesa (Italia), Florian Wirtz (Germania), Virgil Van Djik (Olanda) ed Alvaro Morata (Spagna).

Gli Europei di EA Sports FC 24

Come dichiarato da Guy-Laurent Epstein di UEFA, “Siamo estasiati di espandere ulteriormente la nostra partnership con Electronic Arts e rendere gli Europei del 2024 una parte di EA Sports FC 24.” Trattandosi di “uno dei tornei di calcio più entusiasmanti al mondo”, comprendiamo il sentimento. Il gioco è attualmente disponibile per gli iscritti a PlayStation Plus. Tuttavia è con molta più inquietudine del solito che Electronic Arts indossa la corona calcistica. Recentemente infatti la “ex moglie” FIFA ha annunciato le sue nozze con 2K, promettendo dunque guerra aperta per tutti i simulatori sportivi in fatto di licenze per squadre e campionati. Non mancheremo di seguire la questione al VAR.

