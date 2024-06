Netflix ha appena confermato il film di Peaky Blinders

Una notizia che attendavamo in molti e da tantissimo tempo è finalmente stata resa ufficiale. Netflix ha appena confermato che si farà il film di Peaky Blinders e la produzione partirà alla fine di quest’anno

Sono passati due anni da quando la serie tv originale di Netflix basata sulla banda criminale britannica realmente esistita è giunta al termine. Da tempo giravano delle voci sulla realizzazione del film, voci che rendevano praticamente confermato il film, infatti lo stesso creatore della serie Steven Knight stava scrivendo la sceneggiatura. Ora però è arrivata la conferma ufficiale da parte di Netflix, che era l’ultimo pezzo del puzzle che mancava per rendere il film realtà. Pezzo fondamentale, visto che la serie è prodotta proprio da Netflix e, fortunatamente per noi, il colosso dello streaming ha reso tutto questo realtà. Per la nostra grande gioia, nei panni del protagonista Thomas Shelby tornerà anche Cillian Murphy, fresco di vittoria all’Oscar per il miglior attore protagonista per il ruolo di Oppenheimer nell’omonimo film per la regia di Christopher Nolan.

Il film di Peaky Blinders continuerà la storia di Thomas Shelby

Come confermato da Netflix, questo sarà un film sequel e continuerà la storia del protagonista Thomas Shelby. Per ora non sappiamo nulla sulla trama, l’unica cosa che ci hanno confermato in maniera ufficiale è il ritorno di Cillian Murphy. Il creatore della serie aveva già anticipato tempo fa che avremmo riavuto l’attore premio Oscar nei panni del protagonista, così come l’ambientazione, durante la seconda guerra mondiale. Steven Knight ha infatti commentato la conferma di Netflix con queste parole:

Sono profondamente felice che questo film stia per concretizzarsi. Sarà un capitolo esplosivo nella storia di Peaky Blinders senza esclusioni di colpi. Peaky Blinders in piena guerra.

La produzione del film sequel dovrebbe partire entro la fine dell’anno. Cillian Murphy, oltre all’attore protagonista, sarà anche il produttore del film. Il regista sarà invece Tom Harper, che ha già lavorato con la serie dirigendo alcuni episodi della prima stagione. A occuparsi della sceneggiatura è invece Steven Knight, il creatore della serie. Murphy ha detto la sua a riguardo:

A quanto pare Tommy Shelby non ha finito con me. È molto gratificante collaborare nuovamente con Steven Knight e Tom Harper nella versione cinematografica di Peaky Blinders. Questo è per i fan.

