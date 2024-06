Inside Out 2: Pixar pubblica il trailer finale

A distanza di poche settimane dalla data di uscita del film, alla fine la Pixar ha pubblicato online il trailer finale di Inside Out 2. Nel trailer ci mostrano ancora una volta le nuove emozioni che vedremo nella mente di Riley

A poche settimane dall’uscita ufficiale nelle sale, la Pixar ha pubblicato online il trailer finale di Inside Out 2. Nel trailer ci hanno dato modo di vedere altre scene incentrate sulle nuove emozioni come Ansia, Invidia, Imbarazzo, Noia e Nostalgia. Questo è uno dei film più attesi dell’anno, dopo quel capolavoro del primo capitolo uscito nel 2015 che si è anche aggiudicato un Oscar per il miglior film d’animazione. Nel corso degli ultimi mesi la Pixar ci ha deliziato con vari trailer, mostrandoci una dopo l’altra tutte le nuove emozioni che faranno compagnia alla mente di Riley, che ora si trova in fase adolescenziale. Potete godervi il nuovo trailer qui sotto, al momento solo in lingua originale.

Ansia, Invidia, Imbarazzo, Noia e Nostalgia si scatenano nel trailer finale di Inside Out 2

Nel nuovo trailer di Inside Out 2, che ricordiamo è l’ultimo prima di vedere ufficialmente il film al cinema il 19 giugno 2024. Ancora una volta vediamo Riley alle prese con la sua vita da teenager e a rapportarsi con i suoi genitori. Stavolta però le nuove emozioni che vediamo nella mente di Riley ci sono anche nella mente dei suoi genitori, creando delle gag comiche molto simpatiche e divertenti. Nel cast vocale ritroviamo Amy Poehler, Phyllis Smith, Bill Hader, Lewis Black e Mindy Kalin nei loro rispettivi ruoli. Tra le new entry dei doppiatori originali del cast troviamo Liza Lapira, Maya Hawke, Ayo Edebiri, Paul Walter Hauser e Adèle Exarchopoulos. Alla regia del film troviamo Kelsey Mann, che ha già lavorato per la Pixar a un cortometraggio di Monsters University.

Vi ricordiamo che il film uscirà il 19 giugno 2024. Che ne pensate? Lo andrete a vedere? Fatecelo sapere con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

